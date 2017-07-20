TBMM'den HDP'li Leyla Zana için flaş karar

TBMM Başkanlık Divanı toplantısının ilk gündem maddesi, “Anayasanın 81. maddesine uygun biçimde ant içmeden aralıksız olarak Genel Kurul’un 212 birleşimine katılmaması” ile ilgili cetvel ve Zana’nın bu konuda yaptığı itiraz oldu.

TBMM Başkanlık Divanı milletvekilliğinin düşürülmesi yönünde bir karar vererek dosyası Karma Komisyon’a gönderdi. Karma Komisyon'dan sonra dosya Meclis Genel Kurulu’na gelecek.