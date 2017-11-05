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TBMM'de yeni dönem, artık her partininki ayrı

TBMM’de grup toplantılarına katılan ziyaretçiler için kırmızı, turkuaz, siyah ve lacivert plastik renkte kartlık bastırdı.

05 Kasım 2017 Pazar 12:07
TBMM'de yeni dönem, artık her partininki ayrı

Meclis, siyasi partilerin grup  toplantılarına katılacak ziyaretçilere verilen "grup toplantısı" ibareli  kartların konulacağı kırmızı, turkuaz, siyah ve lacivert renginde plastik kartlık  bastırdı. Böylece, ziyaretçilerin AK Parti, CHP, HDP ve MHP gruplarından hangisine geldiği belli olacak. 

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, siyasi partilerin haftalık grup  toplantılarının aynı gün ve birbirini takip eden saatlerde yapılması nedeniyle  yaşanan yoğunluktan dolayı ziyaretçiler için bastırılan "grup toplantısı" ibareli  kartlar, her siyasi parti grubu için, farklı renkte plastik kartlığa konulacak.
 
Renk olarak kırmızı, turkuaz, siyah ve lacivert seçildi. Dört gruba  sürekli olarak aynı renk plastik kartlık verilmeyecek, partilere verilecek bu  renkli kartlıklar her hafta ya da belli haftalarda değiştirilecek.
 
Böylece, ziyaretçilerin AK Parti, CHP, HDP ve MHP grup  toplantılarından hangisine geldiği belli olacak.
 
OLASI GÜVENLİK İHLALLERİNİN ÖNÜNE GEÇİLEBİLECEK
 
Bu uygulamayla; dört siyasi partinin grup toplantıları için her salı  Ankara dışından yaklaşık 5-6 bin ziyaretçinin geldiği Mecliste, ziyaretçilerin  grup toplantı salonuna girişleri kolaylaştırılarak kontrol altına alınabilecek ve  olası güvenlik ihlallerinin önüne geçilebilecek.
 
Basın Halkla İlişkiler Başkanlığı ile siyasi parti grup yöneticileri  bir araya gelerek, partilerin o hafta kullanacağı renge karar verecek.
 
Ziyaretçi Meclise geldiği zaman hangi parti grubu tarafından davet  edilmişse, randevu takip sistemi kontrol edilerek Halkla İlişkiler personeli  tarafından uygun renkte yaka kartı verilecek.
 
Bu uygulama sadece siyasi partilerin grup toplantılarının yapıldığı  salı günleri uygulanacak. Sadece makam ziyareti için Meclise gelen vatandaşlara  yönelik uygulamada herhangi bir değişiklik yapılmayacak, bu vatandaşların  "ziyaretçi kartı" ile külliyeye girişlerinin sağlanmasına devam edilecek.

Haber Tarihi: 05 Kasım 2017 Pazar 12:07
  1. AK Parti
  2. MHP
  3. CHP
  4. HDP
  5. TBMM
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