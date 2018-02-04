TBMM'de önemli hafta

Tümü üzerindeki görüşmeleri tamamlanan, Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı'nın, 6 Şubat Salı günü TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edilmesi halinde, 8 Şubat Perşembe günü Genel Kurul gündemine gelecek.

Tasarıya göre, noterlerde düzenlenen sözleşmelerin tapu müdürlüğüne gönderilmesi durumunda gerekli tescil işlemlerinin önü açılmış olacak.

Belediyelerin görev ve sorumluluğundaki altyapı kazı işlemlerinde kazı izin belgesi alınacak. Kazı sırasında diğer altyapı tesislerine zarar verilmesi halinde, bunlar eski haline getirilecek.

Kırsal bölgelerde, mera vasfında olan yerlere de baz istasyonu ve diğer elektronik haberleşme altyapıları ve sistemleri kurulabilecek.

TBMM Genel Kurulunda 7 Şubat Çarşamba günü, bazı uluslararası anlaşma ve sözleşmelerin onaylanmasına ilişkin tasarılar görüşülecek.

İHTİSAS KOMİSYONLARININ GÜNDEMİ DE YOĞUN

Adalet Komisyonu, Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla İcra ve İflas Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısını 6 Şubat Salı günü görüşecek.

Plan ve Bütçe Komisyonu, tümü üzerindeki görüşmelerini tamamladığı, Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısını 6 Şubat Salı günü müzakere etmeye devam edecek.

İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu, Maltepe Açık, 2 No'lu L Tipi Kapalı ve Elazığ T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumları inceleme raporlarını, 7 Şubat Çarşamba günü gerçekleştireceği toplantıda ele alacak.

AK Parti Grup Başkanvekili ve Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş'ın, Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi; Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonunda 7 Şubat'ta görüşülecek.

Dışişleri Komisyonu da 7 Şubat Çarşamba günü toplanarak, şu tasarıları ele alacak:

- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Uluslararası Göç Örgütü (IOM) Arasında Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Uluslararası Göç Örgütü Arasında Örgüt ve Ofisin Türkiye’deki Yasal Statüsü, Ayrıcalıkları ve Bağışıklıklarına İlişkin Anlaşmayı Tadil Eden Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı

- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Kara Yoluyla Yapılan Transit Taşımacılık Konusunda Elektronik Ön Bilgi Değişimi Sistemi Kurulmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı

- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Gürcistan Hükümeti Arasında Uluslararası Kombine Yük Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı

- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Gürcistan Hükümeti Arasında Demiryolu Yük ve Yolcu Taşımacılığına İlişkin Çerçeve Anlaşma ile Anlaşmada Değişiklik Yapan Notaların Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı

- Uluslararası Sivil Havacılık Sözleşmesinin Tadiline İlişkin Protokollere Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı

Dilekçe ile İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu üyelerinden kurulu Karma Komisyonun 8 Şubat günü yapacağı toplantıda, Kamu Denetçiliği Kurumu 2017 Yılı Yıllık Raporunun sunumu gerçekleştirilecek.

TBMM Madde Bağımlılığı Araştırma Komisyonu ile Bağcılık sektörü ve üzüm üreticilerinin sorunlarının araştırılarak alınacak tedbirlerin tespit edilmesi amacıyla kurulan Meclis Araştırma Komisyonu çalışmalarına devam edecek.