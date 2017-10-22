TBMM'de bütçe maratonu başlıyor, tam 2 ay sürecek

TBMM’de tam 2 ay sürecek olan bütçe maratonu başlıyor. Maliye Bakanı Naci Ağbal, 2018 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı'nı 24 Ekim Salı günü Plan ve Bütçe Komisyonuna sunacak.

Tasarının geneli üzerindeki görüşmelerin 30 Ekim Pazartesi günü yapılmasının ardından, bakanlıklar ve kamu kurumlarının bütçelerinin görüşülmesine 31 Ekim Salı günü başlanacak.

Bütçenin komisyondaki mesaisi 23 Kasım Perşembe günü sona erecek. 2018 yılı bütçe tasarısı ile 2016 yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısı, aralık ayı içerisinde de Genel Kurulda görüşüldükten sonra kabul edilecek ve böylece Meclisin bütçe mesaisi sona ermiş olacak.