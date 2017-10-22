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TBMM'de bütçe maratonu başlıyor, tam 2 ay sürecek

TBMM’de tam 2 ay sürecek olan bütçe maratonu başlıyor.

22 Ekim 2017 Pazar 17:25
TBMM'de bütçe maratonu başlıyor, tam 2 ay sürecek

TBMM’de tam 2 ay sürecek olan bütçe maratonu başlıyor. Maliye Bakanı Naci Ağbal, 2018 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı'nı 24 Ekim Salı günü Plan ve Bütçe Komisyonuna  sunacak.

Tasarının geneli üzerindeki görüşmelerin 30 Ekim Pazartesi günü  yapılmasının ardından, bakanlıklar ve kamu kurumlarının bütçelerinin  görüşülmesine 31 Ekim Salı günü başlanacak.

Bütçenin komisyondaki mesaisi 23 Kasım Perşembe günü sona erecek. 2018  yılı bütçe tasarısı ile 2016 yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısı, aralık ayı  içerisinde de Genel Kurulda görüşüldükten sonra kabul edilecek ve böylece  Meclisin bütçe mesaisi sona ermiş olacak.

Haber Tarihi: 22 Ekim 2017 Pazar 17:25
  1. Maliye Bakanı Naci Ağbal
  2. TBMM
  3. bütçe kanunu
  • Sigorta mağdurlarıSigorta mağdurları16 sa önce
    Meslek lisesinde yaptığımız stajlar sigorta başlangıcı neden olmuyor.Neden bizleri yanılttınız yanlış bilgiler verdiniz.Bu zulme bir son verin hakkımızı verin.Kafadan sallama bilgiler vermeseydiniz tahsil hayatımız esnasında 1 ay girer bir yerde sigortalı olurduk.Buna gerek yok stajınız sigorta numaranız var dendi yazıklar olsun.
  • MEHMET NURİ KURT MEHMET NURİ KURT 16 sa önce
    1KASİM seçiminde çalışip kadro sözü verilmesine rağmen 1kasim seçimine bir hafta kala işimize son verildi ve 1kasim dan sonrada taşeron işçilerçıkartıldıhakkimizi hükümetimiz versin biz çalışıyorduk tasarruf adı altında çikartildik
  • milletmillet18 sa önce
    28 şubat döneminde ftö ve ergenekoncuların mağdur ettiğiistifa ederek yada erken emekliye ayrılmak zorunda kalan subay ve astsubaylar on altı yıldır meclisten kanun bekliyorOrdudan atılan fetöcü pislikler için bile kanun çıktı. Tabiki her atılan fetöcü de değildi elbette . Bu kanunu çok sayıda mağdur bekliyor. Çıkmaz ise hakkım AK Partiye helal değil
  • İsaİsa18 sa önce
    Eyt lilerede pay ayirsinlar istiyoruz
  • Tekrar Osmanlı Devleti 2099Tekrar Osmanlı Devleti 209918 sa önce
    Memlekette gelir uçurumu had safhada hiçbir işe yaramaz Topçular Popçular Magazinciler Dizi bilmem ne oyuncuları milyonlarla oynarken Asgari ücretli iyileşmezken taşeronluk bitmezken ve hala modern bir kölelik olarak devam ederken atanamayan binlerce öğretmen atanmayı beklerken adaletsizlik son sürat devam ederken Her türlü hırsızlık gasp yankesicilik olayları artarken bunlar görmezden gelinirken orada adaletten söz edemezsiniz adaletin olmadığı yerde Rabbimin Rahmeti merhameti de yoktur.Her türlü hırsızlık gasp yankesicilik olaylarını yapanların yanına kar kalıyor Rabbim bunu kabul etmez. Bunlara çözüm bulunmazsa 2 değil 22 ay çalışılsa nafile. Esselamı Aleyküm
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