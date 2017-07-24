TBMM'de Filistin tepkisi

TBMM Genel Kurulu’nda konuşan TBMM Başkanı Kahraman, Mescid-i Aksa’da yaşananlara değinerek, ’’İsrail güvenlik makamlarının namaz kılmak ve dua etmek için Mescidi Aksa’ya giden Müslümanların üzerinin metal detektörlerle aranmak istenmesi, terörist muamelesi yapmaktan farksızdır. Filistin halkına karşı yıllardır devam eden sindirme politikası yanlıştır, kabul edilemez. İsrail devletinin yürüttüğü güvenlik politikaları inanç hürriyetine ve insan haklarına aykırıdır. Türkiye Cumhuriyeti devleti halkıyla birlikte Filistinli kardeşlerimizin yanındadır’’ dedi.

Kahraman, şu ifadeleri kullandı:

’’Cumhurbaşkanımız muhterem Recep Tayyip Erdoğan’ın İsrail Hükümetinin tek taraflı, saygısız, baskıcı, kışkırtıcı ve huzur bozucu uygulamaları konusunda uluslararası topluma yaptığı çağrıyı Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak tümüyle destekliyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı olarak, uluslararası toplumu Kudüs’te yürütülen insan hakları ve inanç hürriyetlerine karşı işlenen suçlar konusunda duyarlı ve tepkili olmaya davet ediyorum. İslam ülkelerini de Filistinli kardeşlerimizin meselelerine sahip çıkma noktasında daha duyarlı olmaya davet ediyorum. İsrail Hükümetinden beklentimiz, Orta Doğu’da kalıcı barışı sağlamak konusunda Filistin Hükümetiyle barış masasına oturup kendilerinden beklenen adımları atmasıdır. İşgal ettiği Filistin topraklarından çekilerek Orta Doğu’da barışı kalıcı bir hâle getirmek için, barışı yaygınlaştırmak ve uluslararası toplum tarafından yapılan çağrılara kulak vermeleridir.’’