TBMM'de 'Abdullah Gül' anonsu!
Meclis Genel Kurulu'ndaki OHAL görüşmeleri sırasında Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, 'Abdullah Gül' diye anons edilince gülüşmeler yaşandı.19 Ocak 2018 Cuma 10:07
TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın, OHAL tezkeresinin görüşülmesi sırasında hükümet adına konuşma yapması için kürsüye davet ettiği Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'eAbdullah Gül diye seslenince Meclis Genel Kurulu'nda gülüşmeler yaşandı.
Aydın daha sonra anonsunu düzelterek, "Adalet Bakanımız sayın Abdülhamit Gül'ü kürsüye davet ettim" dedi.