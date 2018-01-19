TBMM'de 'Abdullah Gül' anonsu!

TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın, OHAL tezkeresinin görüşülmesi sırasında hükümet adına konuşma yapması için kürsüye davet ettiği Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'eAbdullah Gül diye seslenince Meclis Genel Kurulu'nda gülüşmeler yaşandı.

Aydın daha sonra anonsunu düzelterek, "Adalet Bakanımız sayın Abdülhamit Gül'ü kürsüye davet ettim" dedi.