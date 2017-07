TBMM’de 15 Temmuz Özel Oturumu

TBMM Genel Kurulu 15 Temmuz özel gündemi ile toplandı. TBMM Başkanı İsmail Kahraman başkanlığında açılan oturum, İstiklal Marşı’nın okunması ile başladı. Kahraman, yaptığı konuşmada dirliklerine ve birliklerine uzanan elleri kırmak için canını feda etmekten kaçınmayan şehitleri rahmet, minnet ve şükranla anarak, yaralılara ve gazilere şifa diledi. Kahraman, "15 Temmuz’da milletimizin yiğit evlatları meydanlara inmiş ve gözlerini kırpmadan şahadete yürümüşlerdir. Devletimize ve istiklalimize sahip çıkmışlardır. Kadını, erkeği, yaşlısı, genci ay yıldızlı bayrağı ile göğsünü siper ederek, Türkiye’nin birliğini, bütünlüğünü bütün dünyaya haykırmışlar, göstermişlerdir. Milletimizi demokrasiyi özümsediğini, milli meselelerde gerektiğinde tek yumruk halinde bir araya geldiğini göstermiştir" ifadelerini kullandı.

TBMM Başkanı Kahraman, Türkiye’nin demokratik sistemle yoluna devam ettiğini ve edeceğini belirterek, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü bir kez daha ortaya koymuştur. Türkiye’miz Anayasa’da belirtildiği üzere sosyal, toplumla bütünleşen, laik, her fikre ve inanca hürriyet tanıyan, saygı gösteren, halk hakimiyetine dayalı hukuk devletidir. 15 Temmuz günü millet olarak her kurum ve kuruluşu ile başarılı bir imtihan verdik. Milletin temsilcisi olan Meclisimiz de bir imtihan verdi. Sizlerin içinde olan 26. dönem darbeyi göğüslemekte üzerine düşeni layıkıyla yerine getirdi. Alçak darbecilere karşı burada bulunarak, meclisimizi bombalar ve kurşunlar altında açık tutarak, milletin sesinin ne kadar gür olduğunu ve iradesinin pranga kabul etmeyeceğini gösterdik. Karanlık emellerine ulaşmak için her kuruma sızmış olan hainler o gece milletimizi, milletin Meclisi’ni hedef aldılar" şeklinde konuştu.

Darbecilerin milletin vekillerini yok etmeye çalıştıkça 27 milletvekili ile açılan Genel Kurul’da 107 milletvekilinin çelikten iradeleriyle kenetlendiklerini ifade eden Kahraman, "Biz o gece, üç parti mensupları suda çırpınmadık, selamete nasıl koşacağımızı konuştuk, ortak irade ortaya koyduk. Tarih, cesareti olmayanın başarısı olmayacağını bize öğretti. Cesaret korkmamak değil, korkuyu yenmektir. Önceki darbe ve muhtıralar karşısında siyasetin dik durmayışının bedelini milletimiz çok ağır ödemiştir" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın milleti sokaklara çağırması ile darbe girişiminin engellendiğini belirten Kahraman, herkesin elinde geleni yaptığını ifade etti.

Oturuma, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım, Bakanlar Kurulu üyeleri, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Genelkurmay başkanı Orgeneral Hulusi Akar ve Kuvvet Komutanları, Yüksek Yargı mensupları, milletvekilleri, ziyaretçiler katıldı.

Başbakan Yıldırım, programda AK Parti Grubu sırasında oturdu.