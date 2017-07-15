TBMM programında değişiklik

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla dev Türk bayrakları asıldı.

Bu kapsamda Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin protokol giriş kapısının her iki yanına dev Türk bayrakları asıldı.

HAZIRLIKLAR TÜM HIZIYLA DEVAM EDİYOR

Ayrıca Külliye'nin önünde "Demokrasi Nöbeti" için oluşturulan ve sivil toplum kuruluşları ve farklı kurumlar tarafından kurulan çadırların bulunduğu yerdeki parmaklıklar da hem bayraklarla hem de afişlerle süslendi.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma programları kapsamında yarın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi içinde yer alan Millet Camisi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Sabah namazı kılınacak, ardından Külliye'nin hemen karşısında inşa edilen 15 Temmuz Şehitler Abidesi'nin açılışı yapılacak.

İŞTE 15 TEMMUZ 2017 GECE PROGRAMI ANKARA:

00.13 – Tüm Türkiye’de okunan selalar ile Millî Birlik Yürüyüşünün başlaması (Kızılay Meydanı - TBMM)

01.00 – TBMM tören alanına geliş

02.00 – Erdoğan'ın katılımı ile TBMM önündeki etkinliğin başlaması

02.05 – Kuran-ı Kerim Tilaveti - Dua

02.32 – Protokol konuşmaları (Sn. İsmail Kahraman, Sn. R. Tayyip Erdoğan)

03.10 – 81 ilden yürüyen gençlerin getirdiği bayrakların Sayın Cumhurbaşkanı ve Meclis Başkanına teslim edilmesi

03.15 – Video Mapping uygulaması– TBMM ve Gölbaşı Özel Harekât Başkanlığı

04.50 – Millet Camii’nde sabah namazının kılınması