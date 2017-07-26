TBMM önünde gerginlik! Gözaltılar var

Terör örgütü DHKP-C ile olan ilişkileri nedeniyle tutuklanan Nuriye Gülmen ile Semih Özakça'nın serbest bırakılmasını isteyen terör sevici gruba polis müdahalede bulundu,

Cezaevinde sözde açlık grevi yapan Gülmen ve Özakça'nın serbest bırakılmasını isteyen grup, TBMM Çankaya Kapısı önünde toplanarak pankart açtı.

Polis, gruba yaptıkları eylemin yasa dışı olduğunu belirterek, dağılmaları yönünde uyarıda bulundu.

Uyarıları dikkate almayan grup, tazyikli suyla dağıtıldı.

Çevredeki sokaklara dağılan grubu takip eden polis, 16 kişiyi gözaltına aldı.