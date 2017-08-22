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TBMM: Milletvekillerine 20 bin lira ikramiye verileceğine dair karar yok

TBMM Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı, "Haberlerde ve paylaşımlarda bahsedildiği üzere milletvekillerine bayram ikramiyesi verilmesi yönünde alınan bir karar bulunmamaktadır.Böyle bir konunun memurların toplu sözleşme kararı arefesinde gündeme getirilmesi manidardır" açıklaması yaptı.

22 Ağustos 2017 Salı 10:28
TBMM: Milletvekillerine 20 bin lira ikramiye verileceğine dair karar yok

Milletvekillerine 20 bin lira ikramiye verileceği iddia edildi. Bu iddialara TBMM'den yalanma  geldi.  Meclis Başkanlığı, milletvekillerine bayram ikramiyesi  verilmesi yönünde alınan bir kararın bulunmadığını bildirdi.   TBMM Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığından yapılan yazılı  açıklamada, bazı basın yayın organları ve sosyal medya hesaplarında "Türkiye  Büyük Millet Meclisinde milletvekillerine bayram ikramiyesi olarak 20 bin lira  verilmesi kararının kabul edildiği" yönünde haber ve paylaşımların yer aldığını  anımsatıldı.

 Meclisin 1 Ekim 2017'ye kadar tatil kararı aldığı hatırlatılan  açıklamada, "Haberlerde ve paylaşımlarda bahsedildiği üzere milletvekillerine  bayram ikramiyesi verilmesi yönünde alınan bir karar bulunmamaktadır. Böyle bir  konunun memurların toplu sözleşme kararı arefesinde gündeme getirilmesi  manidardır." ifadesine yer verildi. Bu tür asılsız haber ve paylaşımlarla Gazi Meclisin ve  milletvekillerin saygınlığının ve kamu vicdanının zedelenmeye çalışılmasının  basının doğru haber ve etik anlayışıyla bağdaşmadığı belirtilen açıklamada, söz  konusu asılsız haber ve paylaşımlara itibar edilmemesi istenildi.

Haber Tarihi: 22 Ağustos 2017 Salı 10:28
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