TBMM Genel Kurulu bu hafta çalışmayacak
Meclis Genel Kurulu üç partinin ortak kararı ile bu hafta çalışmayacak. Bir sonraki Genel Kurul toplantısı 30 Ocak 2018 Salı günü gerçekleştirilecek.22 Ocak 2018 Pazartesi 11:05
Meclis Genel Kurulunun geçen haftaki son oturumunda AK Parti, CHP ve MHP gruplarının verdiği öneriyle 23-25 Ocak tarihlerinde Meclis çalışmalarına ara verildi.
3 PARTİ ANLAŞTI
HDP dışındaki partilerin milletvekilleri tarafından kabul edilen öneri ile Genel Kurul bu hafta çalışmayacak. Bir sonraki Genel Kurul toplantısı 30 Ocak 2018 Salı günü gerçekleştirilecek.