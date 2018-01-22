TBMM Genel Kurulu bu hafta çalışmayacak

Meclis Genel Kurulunun geçen haftaki son oturumunda AK Parti, CHP ve MHP gruplarının verdiği öneriyle 23-25 Ocak tarihlerinde Meclis çalışmalarına ara verildi.

3 PARTİ ANLAŞTI

HDP dışındaki partilerin milletvekilleri tarafından kabul edilen öneri ile Genel Kurul bu hafta çalışmayacak. Bir sonraki Genel Kurul toplantısı 30 Ocak 2018 Salı günü gerçekleştirilecek.