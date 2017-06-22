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TBMM eski Başkanı Necmettin Karaduman hayatını kaybetti

TBMM eski Başkanı Necmettin Karaduman 90 yaşında hayatını kaybetti.

22 Haziran 2017 Perşembe 16:51
TBMM eski Başkanı Necmettin Karaduman hayatını kaybetti

TBMM Başkanı İsmail Kahraman imzasıyla yapılan yazılı açıklamaya göre, Karaduman'ın cenazesi yarın İstanbul Şakirin Camisi'nde, ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazı sonrası Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verilecek. Trabzon'da 1927 yılında doğan Karaduman, 1944 yılında Trabzon Lisesinden mezun oldu. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İdari Şubesinden mezun olduktan sonra 1960 yılına kadar çeşitli ilçelerde kaymakamlık yaptı.

Aynı yıl mülkiye müfettişliğine atanan Karaduman, bu görevi 5 yıl sürdürdü. Karaduman, 1966'da Kahramanmaraş Valiliğine atandı, devamında Erzurum ve İçel valiliklerinde bulundu. Karaduman, 6 Kasım 1983 tarihinde yapılan genel seçimlerde Anavatan Partisi Trabzon Milletvekili seçildi. TBMM Başkanlığına 4 Aralık 1983 tarihinde seçilen Necmettin Karaduman aynı göreve 12 Eylül 1985 tarihinde yeniden getirildi. Karaduman evli ve 2 çocuk babasıydı. 

Haber Tarihi: 22 Haziran 2017 Perşembe 16:51
  1. TBMM
  2. necmettin karaduman
  • FATİH CIHANGIRİSTANBULLUFATİH CIHANGIRİSTANBULLU1 sa önce
    RahmetliÖZAL 'IKUŞATAN ..KURßUNLANMASINDAveZEHIRLEMESINDEKİBAĞLANTILARIBILENANCAKSES CIKARMAYIP , HAİNLERE ÖRTÜLÜDESTEKVERENLER... SEZER' E (DIŞ BAĞLANTILI )TAVSİYEADLI TALIMATVERENLER....SAHİO , 8-10KİŞILIK BİRÖZELEKIPTİ.HAYATTAKALAN BAŞKAVARMI !
  • SEYDA NUR BARLALISEYDA NUR BARLALI1 sa önce
    "EVETDUNYEVİ TÜRBELERVE DOSTLAR, KABİR KAPISINA KADARDIR. "
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