TBMM Başkanvekili Hamzaçebi’den şehit öğretmenin ailesine ziyaret

Hamzaçebi, bugün beraberinde Gümüşhane İl Başkanı Bedri Ağaç ve Trabzon İl Başkanı Turgay Güngör ile şehit öğretmenin Torul ilçesinin Demirkapı köyündeki evine gelerek baba Hamit ve anne Gülay Yılmaz’ı ziyaret etti.

Ziyarette konuşan Hamzaçebi, şehit öğretmene Allah’tan rahmet dileyerek acılı babaya "Hamit Yılmaz kardeşim o günlerde çok güzel konuşmalar yaptın. Acı yaşayan bir babanın acısını içine yüreğine gömerek bütün millete ders olacak şeklide açıklamalar yaptın. Herkese örnek oldun. Seni kutluyorum. İyi ki Hamit Yılmaz gibi babalar var. İyi ki Hamit Yılmaz gibi Anadolu insanları var" diyerek teşekkür etti.

Şehit öğretmenin babası Hamit Yılmaz ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Türk milletinin bir ferdi olmaktan gurur duyduğunu belirterek "Vatanımız sağolsun. Ben çocuğumu kurban sayıyorum. İbrahim aleyhisselama bir kurban verdik. Çocuğumu oraya götürdüğüm de de öyle demiştim. Rabbim böyle diledi" dedi.

Hamzeçebi ve beraberindekiler daha sonra şehit öğretmenin mezarını ziyaret ederek dua etti.