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TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın'dan Afrin açıklaması

TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın, "Hem Türkiye'nin ulusal sınır güvenliği hem de Afrin ve bölge halkının huzuru için terörle mücadele etmek zorundayız. Bu yaptığımız operasyonlar sonucunda binlerce Suriyeli ülkesine geri döndü ve dönmeye devam ediyor." dedi.

09 Şubat 2018 Cuma 20:55
TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın'dan Afrin açıklaması

TBMM Başkanvekili Aydın, "Hem Türkiye'nin ulusal sınır güvenliği hem de Afrin ve bölge halkının huzuru için terörle mücadele etmek zorundayız. Bu yaptığımız operasyonlar sonucunda binlerce Suriyeli ülkesine geri döndü ve dönmeye devam ediyor." dedi. Kahta ilçesinde partisinin düzenlediği toplantıya katılan Aydın, burada yaptığı konuşmada, dünyada Türkiye gibi terör örgütleriyle kararlı ve etkili şekilde mücadele eden başka bir ülke olmadığını söyledi.

Terörü destekleyenlerin Türkiye'ye hesap sorma hakkının olmadığını ifade eden Aydın, şöyle konuştu:

"Afrin ve Amanoslar üzerinden çok sayıda PKK-YPG-PYD terör örgütlerinin militanları Türkiye'ye sızdığı için bu operasyon gerekli oldu. Türkiye'nin bekası oradaki terör örgütlerini yerinde kurutmaktan geçiyor. Biz onlara, 'Terör koridoru açmayın, terör örgütlerine tırlarla silah taşımayın. Bir terör örgütüyle başka bir terör örgütünü alt edemezsiniz.' dedik. Eğer bize 'Müttefik, dost ülke.' diyorsanız, 'Bizimle birlikte durursanız terör örgütlerine karşı bir duruş sergilemiş olursunuz.' Sözümüzü dinlemediler."

"Binlerce Suriyeli ülkesine geri döndü"

Zeytin Dalı Harekatı'nda hedefin terör örgütleri ve onların mühimmatları olduğunu vurgulayan Aydın, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Orada hem Türkiye'nin ulusal sınır güvenliği hem de Afrin ve bölge halkının huzuru için terörle mücadele etmek zorundayız. Bu yaptığımız operasyonlar sonucunda binlerce Suriyeli ülkesine geri döndü ve dönmeye devam ediyor. Şimdi sadece Afrin bölgesinden 350 bin civarında mülteci bize sığınmış durumdadır. Eğer bu terör devam ederse bu göç daha da artacaktır. Orada sulh sağladığımız taktirde ise bize göç eden Suriyeli kardeşlerimiz kendi köylerine, ilçelerine geri döneceklerdir."

Yaşanan süreçte herkesin safına seçmesi gerektiğini dile getiren Aydın, "Bu ülkenin vatandaşı olan, siyaset yapan herkese bütün sivil toplum kuruluşlarına ve bazen çatlak sesler duysak da burada herkes samimiyet testinden geçiyor. Ya kendi ülkenden, milletinden yana tavır takınacaksın, teröre karşı duracaksın ya da terör örgütlerinin değirmenlerine su taşıyacaksın." diye konuştu.

Haber Tarihi: 09 Şubat 2018 Cuma 20:55
  1. TBMM Başkanvekili Aydın
  2. afrin

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