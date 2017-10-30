TBMM Başkanlığı için Burhan Kuzu sürprizi

Hürriyet gazetesi yazarı Abdülkadir Selvi, önümüzdeki günlerde yapılacak TBMM Başkanlığı seçimlerini ilişkin değerlendirmede bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, 1 Ekim’de Meclis’in açılış törenleri esnasında TBMM Başkanı İsmail Kahraman’a gösterdiği ilginin yeni dönemde de Kahraman ile devam edileceği şeklinde yorumlandığını ifade eden Selvi, “Bu yorumlar hâlâ geçerli. İlk başlarda bu işe kesin gözüyle bakan Meclis Başkanı İsmail Kahraman’ın bu süre zarfında Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından işaret gelmeyince tedirgin olduğu söyleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, MYK ve MKYK toplantılarında Meclis Başkanlığı konusunda bir isim zikretmemiş ama Meclis başkanvekillikleri, grup başkanvekilliği ve idare amirlikleri için başvuruların alınması talimatını vermiş.” dedi.

BURHAN KUZU DA KARARLI

TBMM Başkanlığı için AK Parti İstanbul Milletvekili Burhan Kuzu’nun da kararlı olduğunu ifade eden Selvi, Kuzu’nun Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yapacağı görüşme sonrası kararını netleştireceğini söyledi.

Bu arada ibre hâlâ Kahraman’ı gösteriyor. Ancak bir bakanla bir grup başkanvekilinin ismi de geçmiyor değil. Bu arada anayasa hocası AK Parti Milletvekili Burhan Kuzu da Meclis Başkanlığı’na adaylık için kararlı. Burhan Hoca, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştükten sonra kararını netleştirmeyi planlıyor.