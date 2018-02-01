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TBMM Başkanı Kahraman müjdeyi verdi: Yaz aylarında...

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, “Yaz aylarında sürprizlerimiz var, bekleyin göreceksiniz” ifadelerini kullandı.

01 Şubat 2018 Perşembe 10:22
TBMM Başkanı Kahraman müjdeyi verdi: Yaz aylarında...

TBMM Başkanı İsmail Kahraman,  Meclis kurulduğundan bu yana Genel Kurul Salonu'nda oturma düzenini de değiştiren büyük inşaatlar yapıldığını anımsatan Kahraman, buna rağmen, 15 Temmuz sonrası yaptıkları işlerle en çok inşaat yapan başkan unvanını aldığını anlattı.

‘HER YERİ ELDEN GEÇİRDİK'

Bakım-onarım çalışmaları yapıldığını, kulislerin yenilendiğini, tüm pencerelerin değiştirildiğini, mescitler yapıldığını ve çalışmaların devam ettiğini kaydeden Kahraman, "Her yeri elden geçirdik. Her yeri pırıl pırıl yaptık. Bütün bunları yapmak da bana nasip oldu. Bu zamana kadar en çok inşaat yapan başkan ben oldum" dedi. Kahraman, bundan sonra da inşaat çalışmalarının devam edeceğini belirterek, "Meclis Camii'nin minaresi yok, biliyorsunuz. Minare yapıp ibadete açacağız" diye konuştu. Başkan, böylece caminin yıkılacağı yolundaki söylentilere de noktayı koymuş oldu.

‘İDEAL OLAN YIKIP YENİDEN YAPMAK'

Milletvekili sayısının 600'e çıkarılması ve Bakanlar Kurulu'nun milletvekilleri arasından belirlenmemesi dolayısıyla yeni sistemde ortaya çıkacak vekil odası ihtiyacının nasıl karşılanacağı sorusuna karşılık ise Kahraman, halen vekillerin odalarının bulunduğu halkla ilişkiler binasında bazı odaların boşaltılacağını, personelin diğer binalara alınacağını söyledi. "Aslında ideal olan yıkılan A ve B bloklarının yerine yeni bir bina yapmak" diyen Meclis Başkanı, bunun netliğe kavuşmadığını, o yüzden inşaata başlanmadığını dile getirdi, "Yaz aylarında sürprizlerimiz var, bekleyin göreceksiniz" ifadesini kullandı. Sürprizlerin ne olduğunun sorulması üzerine Kahraman, "Zamanı gelince göreceksiniz, sabredin" yanıtını verdi.

Habertürk

Haber Tarihi: 01 Şubat 2018 Perşembe 10:22
  1. TBMM Başkanı İsmail Kahraman
  2. 15 Temmuz darbe girişimi
  3. Genel Kurul Salonu
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