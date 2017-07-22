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TBMM Başkanı Kahraman, Başkan Çelik’i ziyaret etti

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı İsmail Kahraman, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik’i ziyaret etti. Meclis Başkanı Kahraman, Kayseri’ye her gelişinde şehirde ilerleme gördüğünü belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.

22 Temmuz 2017 Cumartesi 23:24
TBMM Başkanı Kahraman, Başkan Çelik’i ziyaret etti

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, TBMM Başkanı İsmail Kahraman’ı başkanlık girişinde karşıladı. Meclis Başkanı Kahraman’ın ziyaretinde Vali Süleyman Kamçı, AK Parti Grup Başkan Vekili ve Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş, Enerji ve Tabi Kaynaklar Eski Bakanı ve Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, Kayseri Milletvekili İsmail Tamer ve Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar da hazır bulundu. Büyükşehir Belediye Başkanı Çelik, Meclis Başkanı Kahraman’ı ağırlamakla onur duyduklarını belirterek, Kayseri’nin uyumlu bir şehir olduğunu söyledi. Meclis Başkanı Kahraman da Kayseri’de bugüne kadar hizmet vermiş önemli belediye başkanları olduğunu belirtti ve “Siz de eserlere yeni eserler katacaksınız” diye konuştu.

TBMM Başkanı Kahraman daha sonra Büyükşehir Belediyesi’nin anı defterini imzaladı. Kahraman, anı defterine her gelişinde Kayseri’de büyük ilerlemeler gördüğünü ifade ederek emeği geçenlere teşekkür etti. Ziyarette Başkan Mustafa Çelik, TBMM Başkanı Kahraman’a el yapımı ibrik takdim etti. Meclis Başkanı Kahraman da Başkan Çelik’e Abdülhamit’in inşa ettirdiği fabrikanın ürünü olduğunu belirttiği meclisin amblemini taşıyan plaket verdi.

Haber Tarihi: 22 Temmuz 2017 Cumartesi 23:24
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