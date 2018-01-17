TBMM Başkanı İsmail Kahraman İran'da

İslam İşbirliği Teşkilatı Parlamento Birliği (İSİPAB) Konferansına katılmak için Tahran'da bulunan Kahraman, ikili görüşmeler gerçekleştirdi.

Kahraman, önce Katar Şura Meclisi Başkanı Ahmed bin Abdullah Bin Zeyd Al Mahmut ile görüştü.

Daha sonra Mozambik Meclis Başkan Yardımcısı Antonio Jose Amelia ile bir araya gelen Kahraman, İSİPAB Genel Sekreterliğine seçilen Muhammed Kureyşi Niyas ile de kısa bir görüşme gerçekleştirdi.

Konferansın yapıldığı Espinas Palace Otel'de yapılan görüşmeler, görüntü alınmasının ardından basına kapalı devam etti.