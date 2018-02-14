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TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Gambiya Cumhurbaşkanı Barrow ile görüştü

TBMM Başkanı Kahraman, GambiyaCumhurbaşkanı Adama  Barrow ile görüştü.

14 Şubat 2018 Çarşamba 11:49
TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Gambiya Cumhurbaşkanı Barrow ile görüştü

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Gambiya Cumhurbaşkanı Adama Barrow ve beraberindeki heyet ile Mecliste bir araya geldi.

Heyeti, TBMM'de ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren  Kahraman, "Gambiya bizim dost ve kardeş ülkemizdir." dedi.

Gambiya Cumhurbaşkanı Barrow da ilk kez Türkiye'yi ziyaret etmekten  büyük bir keyif duyduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine Türkiye'de  bulunduğunu belirten Barrow, daveti çok önemsediğini ifade etti. Kendisinin bir  yıl önce göreve geldiğini anlatan Barrow,  "Bu ziyaret bizim için çok büyük bir  fırsat anlamına gelmektedir. Zor bir yıl geçirdik. Seçildikten sonra Türkiye,  beni tebrik eden ilk ülkelerden birisi oldu. Dolayısıyla büyük bir mutluluk  duyuyorum. Türkiye ile ortak çok yönlerimiz bulunmaktadır. Türkiye ile Gambiya el  ele, iş birliği içerisinde dünyayı daha iyi bir yer haline getirmek adına  çalışacaktır." diye konuştu.

Görüşmede, Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, Türkiye-Gambiya Dostluk Grubu  Başkanı AK Parti Kilis Milletvekili Reşit Polat, TBMM Genel Sekreteri Mehmet Ali  Kumbuzoğlu da hazır bulundu.

Haber Tarihi: 14 Şubat 2018 Çarşamba 11:49
  1. TBMM Başkanı İsmail Kahraman
  2. Gambiya Cumhurbaşkanı Adama Barrow

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