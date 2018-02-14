TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Gambiya Cumhurbaşkanı Barrow ile görüştü

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Gambiya Cumhurbaşkanı Adama Barrow ve beraberindeki heyet ile Mecliste bir araya geldi.

Heyeti, TBMM'de ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Kahraman, "Gambiya bizim dost ve kardeş ülkemizdir." dedi.

Gambiya Cumhurbaşkanı Barrow da ilk kez Türkiye'yi ziyaret etmekten büyük bir keyif duyduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine Türkiye'de bulunduğunu belirten Barrow, daveti çok önemsediğini ifade etti. Kendisinin bir yıl önce göreve geldiğini anlatan Barrow, "Bu ziyaret bizim için çok büyük bir fırsat anlamına gelmektedir. Zor bir yıl geçirdik. Seçildikten sonra Türkiye, beni tebrik eden ilk ülkelerden birisi oldu. Dolayısıyla büyük bir mutluluk duyuyorum. Türkiye ile ortak çok yönlerimiz bulunmaktadır. Türkiye ile Gambiya el ele, iş birliği içerisinde dünyayı daha iyi bir yer haline getirmek adına çalışacaktır." diye konuştu.

Görüşmede, Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, Türkiye-Gambiya Dostluk Grubu Başkanı AK Parti Kilis Milletvekili Reşit Polat, TBMM Genel Sekreteri Mehmet Ali Kumbuzoğlu da hazır bulundu.