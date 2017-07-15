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TBMM Başkanı İsmail Kahraman açıkladı! 15 Temmuz'da CHP'li vekil...

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, 15 Temmuz hain darbe girişimi gecesi AK Partili Ahmet Gündoğdu ve CHP'li Özgür Özel arasında geçen bir konuşmayı anlattı.

15 Temmuz 2017 Cumartesi 14:32
TBMM Başkanı İsmail Kahraman açıkladı! 15 Temmuz'da CHP'li vekil...

TBMM, '15 Temmuz' özel gündemi ile toplandı. Açılışı TBMM Başkanı İsmail Kahraman yaptı. Kahraman 15 Temmuz gecesi AK Parti milletvekili Ahmet Gündoğdu ve CHP'li Özgür Özel arasında geçen ilginç diyaloğu şöyle anlattı.

"Ahmet Gündoğdu Bey geldi, Özgür Bey'e dedi ki, ben ceketimi sana vereyim, olur sana dedi, Özgür Özel Bey aldı, güzel bir konuşma yaptı, "Kaderde milli görüş gömleğini giymek de varmış" dedi. Gerektiğinde bir yumruk halinde bir araya geliriz. 15 Temmuz bunun bir ispatıdır."

Haber Tarihi: 15 Temmuz 2017 Cumartesi 14:32
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