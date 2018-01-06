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TBMM, Avrupa'da artan İslamofobiyi inceleyecek

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Ömer Serdar, "Avrupa'da İslamofobi tehlikesi günden güne artmakta.  İslam'ı terörle özdeşleştiren böylesi bir yanlış algıyı değiştirmek durumundayız. İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu olarak bu algının değiştirilmesi için  çalışacağız." dedi.

06 Ocak 2018 Cumartesi 12:07
TBMM, Avrupa'da artan İslamofobiyi inceleyecek

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Ömer Serdar, Avrupa'da son 10-15 yılık dönemde, İslamofobinin kaygı verici  biçimde arttığını, uluslararası kuruluşların ve ülkelerin raporlarına göre de  Avrupa'da insan haklarının güç geçtikçe daha da kötüye gittiğinin görüldüğünü  söyledi.

Avrupa'da İslamofobinin sadece bir nefret söylemi ile sınırlı  kalmadığını, okul, iş yeri, toplu taşıma araçlarında ve hatta özel konutlar gibi  yaşam alanlarında fiziksel şiddet ve taciz gibi somut bir düşmanlık haline  dönüştüğünü vurgulayan Serdar, "Bu durum bizim için gerçekten endişe verici.  Avrupa genelinde geçen 10 yıllık dönemde 200'den fazla camiye saldırı yapıldı.  Bazı camiler sebepsiz kapatıldı, hayvan kafaları bırakıldı, gidenler fişlendi."  diye konuştu.

Avusturya'nın başkenti Viyana'da dünyaya gelen, yeni yılın ilk  bebeğinin, bir Türk ailenin bebeği olduğunu hatırlatan Serdar, "Türk ailenin  bebeği doğar doğmaz sosyal medyada ırkçıların hedefi oldu. Yeni doğan bir bebeğe  yönelik; 'Sıradaki terörist doğdu', 'Neden başörtüsü takıyor?', 'Herhalde daha  soğuk olamazdı', 'Ah gerçekten Viyanalı mı?' gibi ırkçı ve nefret içeren  paylaşımlar sosyal medyada yer aldı. Durum bu kadar ürkütücü boyutlarda."  değerlendirmesinde bulundu.

Ömer Serdar, TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu olarak, Avrupa'da  yükselen İslamofobi alanında çalışmayı zaruret olarak gördüklerini belirterek,  şöyle konuştu:

"TBMM’nin açılmasıyla birlikte hazırlıklarımızın tamamlanmasının  ardından gerek yurt içi gerekse yurt dışında İslamofobi konusunda  değerlendirmeler yapacağız. İslamofobik saldırılara maruz kalan kişiler ve  kurumlarla görüşeceğiz. Heyetlerimizi göndereceğiz. Raporlamalarımızı yapacağız.  Avrupa'da İslamofobi tehlikesi günden güne artmakta. İslam'ı terörle  özdeşleştiren böylesi bir yanlış algıyı değiştirmek durumundayız. İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu olarak bu algının değiştirilmesi için çalışacağız. Bunun için  de Avrupa'daki birtakım ülkelere ziyaretlerimiz olacak."

Haber Tarihi: 06 Ocak 2018 Cumartesi 12:07
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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