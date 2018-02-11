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TBMM Araştırma Komisyonu Türkiye'den kaçırılan tarihi eserlerle ilgili incelemede bulunacak

Yurt dışına yasa dışı yollarla çıkartılan kültür varlıklarının iadelerinin sağlanması nedeniyle kurulan Meclis Araştırma Komisyonu, Louvre ve British müzelerinde de incelemeler yapacak.

11 Şubat 2018 Pazar 11:47
TBMM Araştırma Komisyonu Türkiye'den kaçırılan tarihi eserlerle ilgili incelemede bulunacak

TBMM Araştırma Komisyonu gelecek hafta ilk olarak Fransa'ya ardından İngiltere'ye gitmesi planlanıyor. Komisyon üyeleri,14 Şubat Çarşamba günü Paris'te Louvre Müzesi'nde yetkililer ile toplantı yapacak, ertesi gün UNESCO ile bir görüşme gerçekleştirecek.

Meclis Araştırma Komisyonu, Fransa'dan İngiltere'ye geçecek ve Londra'da British Müzesi, Victoria ve Albert Müzesinde incelemeler yapacak.

Öte yandan çalışmalarında sona yaklaşan TBMM Araştırma Komisyonu, bir araştırma raporu yayımlayarak mevzuat ve uygulamalarla ilgili yapılması gerekenleri ilgililerle paylaşması planlanıyor. Raporda, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarmayla ilgili mevzuat değişikliğine yönelik tavsiyelerin de yer alması öngörülüyor.

Haber Tarihi: 11 Şubat 2018 Pazar 11:47
  1. TBMM Araştırma Komisyonu
  2. kültür varlıkları

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