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TBMM açıkladı! 15 Temmuz resmi tatil mi?

TBMM, 15 Temmuz'un resmi tatil ilan edildiğini açıkladı.

11 Temmuz 2017 Salı 11:08
TBMM açıkladı! 15 Temmuz resmi tatil mi?

Darbe girişiminin birinci yıl dönünümü olan 15 Temmuz günü, "Resmi tatil olacak mı?" sorusu, vatandaşlar tarafından en çok merak edilen ve sorgulanan konular arasında yer almaya başladı.  Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) görüşülen tatil konusunu merak eden milyonlarca vatandaş, TBMM'den çıkan sonucun ne yönde olduğunu sorgulamaya başlarken, gelen açıklamayla sorunun cevabı belli oldu.

İşte, TBMM'den çıkan karar ve detaylı bilgiler:

15 TEMMUZ RESMİ TATİL OLACAK MI?

TBMM tarafından yapılan açıklamaya göre, 15 Temmuz'da vatandaşların tatil yapıp yapmayacağı onaylanan kararnameyle birlikte belirlendi. 15 Temmuz'un tatil olması TBMM tarafından kabul edildi. İşte, o kanun:

MADDE 1- (1)  Ankara İline bağlı " Kazan İlçesi"nin adı "Kahramankazan" olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2- (1) 17.3.1981 tarihli ve 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanunun 2 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "ve  1 Mayıs günü" ibareleri ",1 Mayıs günü ve 15 Temmuz günü" olarak ve birinci fıkrasının (C) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"C) 1 Ocak günü yılbaşı tatili,  1 Mayıs günü Emek ve Dayanışma Günü ve 15 Temmuz günü Demokrasi ve Direnme Hakkı Günü tatilidir."

"HER 15 TEMMUZ ŞEHİTLERİMİZİ VE GAZİLERİMİZİ ANMA GÜNÜ OLARAK TATİL İLAN EDİLECEKTİR"

FETÖ'nün 15 Temmuz gecesi düzenlediği darbe girişimine ilişkin olarak açıklamalarda bulunan  Cumhurbaşkanı  Recep Tayyip Erdoğan, "Her 15 Temmuz şehitlerimizi ve gazilerimizi anma günü olarak tatil ilan edilecektir" ifadesini kullandı.

"DEMOKRASİ VE ÖZGÜRLÜKLER GÜNÜ"

İçişleri Bakanı  Süleyman Soylu,  Hükümet adına yaptığı konuşmanın ardından, Görüşülen ve kabul edilen teklifle  Kazan ilçesinin adı "Kahramankazan" olarak değişti. Ayrıca 15 Temmuz günü, "Demokrasi ve Özgürlükler Günü" olarak resmi tatil ilan edildi.

 

Haber Tarihi: 11 Temmuz 2017 Salı 11:08
  1. TBMM
  2. 15 temmuz resmi tatil mi
  • pınarpınar1 sa önce
    ALLAH rahmet eylesin nur içinde yatsınlar peyg.s.a.v efendimize komşu olsunlar...bizim için canını veren yaralanan sakat kalan sabır ve duayla hayatını sürdüren tüm kardeşlerimiz haklarını bize helal etsinler...amin....bu olaya yol açan fetö ve avanesini kahhar ismiyle kahretsin YÜCE RABBİMİZ....ALLAH devletimizi ve milletimizi korusun....amin
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