Taze fasulye karaborsa oldu, kilosu 3 liradan 12 liraya çıktı

Aydın Salı pazarında bir çok sebze ve meyvenin fiyatları normal seyrinde devam ederken bu hafta yaylalardan pazara taze fasulye inmedi.

Bu hafta pazara sadece Buldan yaylasından başka bir yerden fasulye gelmediğini belirten Salı pazarındaki manavlardan Adem Uludağ, “İlk defa taze fasulye bu kadar yüksek fiyat gördü. Biz de şaşırdık. Hamileler ve canı çeken hastaların boş dönmemesi için bir miktar aldık. Fasulyenin kilosu 12 lira demeye bile insanın dili varmıyor ama olmayınca da yapacak bir şeyimiz kalmıyor. Fiyatın yükselmesinin sebebi, geçtiğimiz hafta yaşanan aşırı sıcaklar nedeniyle fasulyelerin çiçekleri dökülmüş. Hal böyle olunca da bu hafta fideler hiç döküm yapmadı. Bu nedenle fiyatlar yükseldi” diye konuştu.