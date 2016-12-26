''Tayyip Erdoğan amcamı görmek istiyorum''

Suriye'deki iç savaşta rejim birliklerine ait savaş uçaklarından atılan varil bombası nedeniyle iki bacağını, sağ el parmaklarını, gözlerini ve işitme yetisini kaybeden 27 yaşındaki Mamun Halid Nasır'ın 5 yaşındaki Gözyaşı isimli kızı ''Benim gözlerimi alıp babama verin. O görsün ve beni sevsin'' sözleriyle harekete geçen sivil toplum kuruluşları ve hayırseverler, aileye destek oldu.



Bir kez ameliyat ettirilen baba Mamun Halid Nasır'ın bir ameliyat daha geçirmesi gerekiyor.

"Gözyaşı'nın babası için çağrısı karşılık buldu" başlıklı fotoğraf ile herkesin tanıdığı Gözyaşı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kendilerine verilen desteklerden dolayı mutlu olduğunu söyledi.

Babasının tamamen sağlığına kavuşması için bir kez daha ameliyat olması gerektiğini anlatan Gözyaşı, "Babam kısmen de olsa beni görüyor ve seviyor. Onun tamamen iyi olmasını istiyorum. Sesimi duyup bize yardımcı olan herkese çok teşekkür ediyorum. Babamın protez bacakları olursa onunla birlikte oyun oynamak ve yürümek isterim" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın babasıyla çekilen fotoğrafına oy verdiğini öğrenince mutluluk duyduğunu aktaran Gözyaşı, "Erdoğan amca babamla benim fotoğrafımı görmüş, mutlu olduk. Onu çok seviyorum inşallah kendisini görmeyi çok istiyorum. Türkiye'de olmamızı o sağladı. İnşallah onu bir gün görürüm. Kendisini çok seviyorum. Allah ondan razı olsun" diye konuştu.

Babasının yanından bir an olsun ayrılmayan Gözyaşı, gelecekte doktor olmak istediğini sözlerine ekledi.

AA tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasında "Gözyaşı'nın babası için çağrısı karşılık buldu" adlı fotoğrafa, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanı sıra CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Sağlık Bakanı Recep Akdağ'ın da aralarında olduğu çok sayıda kişi oy vermişti.



Gözyaşı'nı kamuoyuna tanıtan o fotoğraf: