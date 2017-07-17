Tayyar'dan CHP'li başkana destek

Geçtiğimiz günlerde terör örgütü PKK tarafından şehit edilen öğretmen için PKK'ya sert tepki gösteren CHP İl Başkanı Ali Rıza Güder’e AK Parti Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar'dan destek geldi.

Tayyar, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda,"Yüreğine sağlık. Ne olur bu sağduyunu kaybetme. Böyle adamlara ihtiyaç var. Hele CHP'de. Umarım siyasi ömrün uzun olur" ifadelerini kullandı.