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Şamil Tayyar'dan çarpıcı iddia: Pensilvanya'dan 54 bin FETÖ'cüye...

AK Parti Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başlattığı sözde 'adalet yürüyüşünün bir FETÖ organizasyonu olduğunu ve Pensilvanya'dan 54 bin FETÖ'cüye 27 Mayıs tarihinde mal yoluyla destek talimatı verildiğini açıkladı.

22 Haziran 2017 Perşembe 14:36
Şamil Tayyar'dan çarpıcı iddia: Pensilvanya'dan 54 bin FETÖ'cüye...

YENİAKİT.COM.TR - AK Parti Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun MİT TIR’ları davasında Enis Berberoğlu’nun tutuklanmasını bahane ederek başlattığı sözde ‘adalet’ yürüyüşüne ilişkin gündeme bomba gibi düşecek bir iddiada bulundu. Ankara’dan İstanbul’a başlatılan sözde ‘adalet’ yürüyüşünün Fetullahçı Terör Örgütü tarafından organize edildiğini ifade eden Tayyar, teröristbaşı Fetullah Gülen’in bulunduğu Pensilvanya’dan 27 Mayıs’ta 54 bin FETÖ mensubuna atılan mailde plandan söz edildiğini ve yürüyüşe destek talimatı verildiğini söyledi.

İSTİHBARAT DEVREDE

Şamil Tayyar,bu gelişme üzerine istihbarat birimlerinin  FETÖ’nün yeni iletişim ağını çözmek ve kriptoları deşifre etmek için devreye girdiğini açıkladı.

Haber Tarihi: 22 Haziran 2017 Perşembe 14:36
  1. enis berberoğlu
  2. Şamil Tayyar
  3. Fetullah Gülen
  4. FETÖ
  5. FETÖ üyesi
  • hay bin gunduzhay bin gunduz4 sa önce
    Kılıçdaroğlu kullanıdığının farkına bir varabilse
  • vatansevervatansever4 sa önce
    Keske yapsalar...avucum kasiniyor..yuruyen beyefendinin neye hizmet ettigini bilmeyen yok..kaset borcunu oduyor..sorun yok..ne kadar hain var, iki kati vatansever var!
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