Şamil Tayyar'dan çarpıcı iddia: Pensilvanya'dan 54 bin FETÖ'cüye...

YENİAKİT.COM.TR - AK Parti Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun MİT TIR’ları davasında Enis Berberoğlu’nun tutuklanmasını bahane ederek başlattığı sözde ‘adalet’ yürüyüşüne ilişkin gündeme bomba gibi düşecek bir iddiada bulundu. Ankara’dan İstanbul’a başlatılan sözde ‘adalet’ yürüyüşünün Fetullahçı Terör Örgütü tarafından organize edildiğini ifade eden Tayyar, teröristbaşı Fetullah Gülen’in bulunduğu Pensilvanya’dan 27 Mayıs’ta 54 bin FETÖ mensubuna atılan mailde plandan söz edildiğini ve yürüyüşe destek talimatı verildiğini söyledi.

İSTİHBARAT DEVREDE

Şamil Tayyar,bu gelişme üzerine istihbarat birimlerinin FETÖ’nün yeni iletişim ağını çözmek ve kriptoları deşifre etmek için devreye girdiğini açıkladı.