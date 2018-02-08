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Tayvan'daki depremde ölü sayısı yükseldi

Can kaybının dokuza çıktığı ülkede, halen ulaşılamayan sekiz kişi bulunuyor.

08 Şubat 2018 Perşembe 13:34
Tayvan'daki depremde ölü sayısı yükseldi

Tayvan'ın doğu kıyısında önceki gün meydana gelen 6  büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 9’a, yaralıların sayısı 270’e yükseldi. 

Tayvan Merkezi Haber Ajansının (CNA) haberine göre yetkililer,  Hualien’de ölü sayısının 9’a, yaralı sayısı 270’e çıktığını belirtirken, kayıp  sayısının 8’e düştüğünü açıkladı.

Ölenlerin 4’ünün, kayıpların ise 5'inin Çin ana kara vatandaşı olduğu  kaydedilen haberde, diğer kayıpların 2’sinin Kanada birinin de Filipin vatandaşı  olduğu bilgisi paylaşıldı.

Deprem dolayısıyla Japonya'nın arama kurtarma çalışmalarına destek  amacıyla uzman bir ekibi bölgeye gönderdiği bildirildi.

Tayvan Merkezi Meteoroloji Bürosu, yerin 10,6 kilometre derinliğinde  kaydedilen depremin büyüklüğünün 6, merkez üssünün Hualien kentinin 18,3  kilometre kuzeydoğusu olduğunu açıklamıştı.

Hualien yönetimi acil operasyon merkezinden dün yapılan açıklamada,  deprem nedeniyle kentteki çok sayıda bina, köprü ve otoyolun zarar gördüğü  duyurulmuş, Hualien yakınlarındaki kentlerde güvenlik nedeniyle metro hatlarının  hızının düşürüldüğü kaydedilmişti. Ayrıca deprem bölgesinde okullar eğitime ara  vermiş ve iş yerleri kepenklerini kapatmıştı.

Deprem sonrası dün kenti ziyaret eden Tayvan lideri Tsai Ing-wen,  ordu, tüm idari birimler ve kurtarma operasyonu yürüten personele, deprem  nedeniyle mahsur kalan herkes bulunana kadar çaba göstermeleri çağrısı yaparak,  afetzedelerin ve yerel yönetimin ihtiyaçlarının giderilmesi için bütün imkanların  seferber edileceğini bildirmişti.

Öte yandan ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS) depremin  büyüklüğünü 6,4 olarak açıklamıştı.

Tayvan'da, 1999'da meydana gelen 7,6 büyüklüğündeki depremde 2 bin  300'den fazla kişi hayatını kaybetmişti.

Haber Tarihi: 08 Şubat 2018 Perşembe 13:34
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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