Tayvan'da feci görüntüler gün ağarınca ortaya çıktı!

Güney Asya ülkesi Tayvan'ı sarsan 6.4 büyüklüğündeki depremin ardından korkunç tablo gün ağarınca ortaya çıktı.

Dört can kaybının olduğu ülkeden Reuters haber ajansının dünyaya servis ettiği fotoğraflarda, bazı eğik binalar göze çarpıyor. Kurtarma ekiplerinin bir binaya yıkılmaması için çelik direkler dayadığı ve köpeklerle arama yaptığı görülüyor.

Reuters, depremin merkez üssü turistik Hualien'de halihazırda 60 kişinin kayıp olduğunu bildiriyor. Kayıp kişilerin çoğunun hasarlı binalarda mahsur kaldığı tahmin ediliyor.

Yaklaşık 100 bin evin bulunduğu Hualien'de yaklaşık 40 bin eve su verilemiyor.

Yerel saatle gece yarısı gerçekleşen sarsıntı, yüzlerce kilometre uzaklıktaki Çin'de de hissedilmişti.

Tayvan'da 1999 yılında gerçekleşen 7.6 büyüklüğündeki deprem, iki binden fazla insanın ölümüne yol açmıştı.

Yeryüzünün en büyük okyanusunu boydan boya kat eden Pasifik Ateş Çemberi fay hattı, Tayvan'ın üzerinden geçiyor. Pasifik Ateş Çemberi, dünyada en fazla depremin meydana geldiği hat.