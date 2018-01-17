Tayvan'da 5.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Doğu Asya ülkesi Tayvan'da 5.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Resmi açıklamaya göre, Çarşamba günü öğleden sonra gerçekleşen sarsıntı başkent Taipei'de hissedildi. Reuters haber ajansına konuşan çok sayıda görgü tanığı, başkent merkezindeki binaların sallandığını aktarıyor.

Pasifik Okyanusu'nu boydan boya kat eden fay hattı, Pasifik Ateş Çemberi adıyla biliniyor. Dünya üzerinde en çok deprem Pasifik Ateş Çemberi üzerinde gerçekleşiyor.