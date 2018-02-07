Tayvan yine sallandı

Dün yaşanan depremin ardından en küçüğü 4.1 en büyüğü 5.7 olan 14 depremle sallandı. 6.4 büyüklüğünde depremin yaşandığı Tayvan'ın Hualian şehrinde yerel saatle 23.21’de (TSİ 18.21) 5.7 büyüklüğünde ikinci deprem oldu. Dün yaşanan depremin ardından büyüklüğü 4.1 - 5.7 arasında 14 deprem daha meydana geldi. Depremde şu ana kadar 7 kişinin öldüğü, 67 kişinin de kayıp olduğu açıklandı.