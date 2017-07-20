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Tayvan Boğazı'nda tansiyon artıyor

Çin Savunma Bakanlığı, askeri güçlerinin, gerilimin tırmandığı Tayvan Boğazı'nı "sürekli gözetim altında tuttuğunu" bildirdi.

20 Temmuz 2017 Perşembe 11:14
Tayvan Boğazı'nda tansiyon artıyor

Çin Savunma Bakanlığı, askeri güçlerinin, gerilimin tırmandığı Tayvan Boğazı'nı "sürekli gözetim altında tuttuğunu" bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Çin Halk Kurtuluş Ordusunun, Tayvan Boğazı ve çevresindeki duruma ilişkin kesintisiz gözetim faaliyeti yürüttüğü belirtilerek, "Bölgedeki durum kontrolümüz altında" ifadesi kullanıldı.

Tayvan medyasında yer alan haberlerde, Çin uçak gemisi Liaoning'in, ay başında Hong Kong'a giderken Tayvan Boğazı'ndan geçtiği sırada ABD donanma gemileri tarafından takip edildiği öne sürülmüştü.

Çin hava güçlerine ait H-6 bombardıman uçakları, geçen hafta Tayvan Hava Savunma ve Tanımlama Sahası'nın (ADIZ) yakınında tatbikat yapmıştı.

Pekin yönetimi: Buna alışın

Söz konusu gelişmelerin ardından bölgede tansiyon yükselmiş Taipei yönetimi, ordu güçlerini teyakkuza geçirdiğini açıklamıştı. Pekin ise "Bölgedeki rutin eğitim uçuşlarımız sürecek. Buna alışın." cevabını vermişti.

Çin'de 1949'da Mao Zıdong'un iktidara gelmesi üzerine bazı hükümet üyeleri, Tayvan'a kaçarak adada bağımsızlık ilan etmiş ve milliyetçi Çin olarak da adlandırdıkları Tayvan'ı kurmuşlardı ancak Çin, Tayvan'ın bağımsızlığını kabul etmemişti. Tayvan'ı sadece 20 ülke tanıyor.

Çin, ABD'nin haziranda Tayvan'a 1,3 milyar dolarlık silah satışını onaylamasına da sert tepki göstermişti. Pekin yönetimi, Tayvan'ın, bağımsızlık ilan etmesi halinde askeri güçle müdahale edebileceği bir Çin eyaleti olduğunu savunuyor.

Haber Tarihi: 20 Temmuz 2017 Perşembe 11:14
  1. Hong Kong
  2. Tayvan
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