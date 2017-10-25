TAYSAD: Türkiye, AB'ye motorlu taşıt ihracatında ilk sırada yer aldı

Taşıt Araçları Yan Sanayicileri Derneği (TAYSAD) Yönetim Kurulu Başkanı Alper Kanca, otomotiv sektörüihracat rakamlarını açıkladığı basın toplantısında, Türk otomotiv sanayisinin rekorlar üstüne rekorlar kırdığını, istikrarlı ve sürekli artan bir hacimde ilerleyişini sürdürdüğünü ifade etti.

Bu yılın sonunda 27 milyar doların üzerinde ihracat hedefine ulaşılacağını tahmin ettiklerini belirten Kanca, "Tedarik sanayimizin ihracatının ise yıl sonunda 10 milyar dolar olmasını bekliyoruz. Bu rakamlar daha önce görmediğimiz, telaffuz dahi edemediğimiz seviyeler. Hepimizi güldüren, sevindiren rekorlar kırıyoruz." dedi.

Türkiye’nin AB’ye motorlu taşıt ihracatında zirvede olduğunu vurgulayan Kanca, AB ülkelerinin geçen yıl yaklaşık 45,7 milyar avro değerinde 3,4 milyon motorlu taşıt ithalatı yaptığını bildirdi.

Kanca, "Bu rakamlar içerisinde Türkiye, AB’ye motorlu taşıt ihracatında Japonya, Güney Kore ve ABD gibi devleri geride bırakarak geçtiğimiz yıl ilk sırada yer aldı. Yine geçtiğimiz yıl, AB ülkeleri 135 milyar avro değerinde ve 6,3 milyonu aşan motorlu taşıt ihracatı yaptı. Türkiye, ithalatta da ABD’nin ardında ikinci sırada yer alarak ne kadar büyük bir pazar konumunda olduğunu gösterdi." ifadelerini kullandı.

"İki ülke de birbirleri için vazgeçilmeyecek birer pazar"

Alper Kanca, Türkiye ve Almanya’nın, özellikle otomotiv sektörü başta olmak üzere büyük bir ticari geçmişe sahip olduğunu ifade ederek, Türkiye’de 6 bin Alman şirketinin 60 bin kişiye istihdam sağladığını bildirdi.

Almanya'da yaşayan ve Alman ekonomisine katkı sağlayan 3 milyon Türk vatandaşının bulunduğunu aktaran Kanca, Türkiye'nin Almanya’ya ağırlıklı parça ve aksam ihracatı yaptığını, Almanya'nın ise Türkiye'ye ağırlıklı olarak araç satışı gerçekleştirdiğini, dolayısıyla iki ülkenin de birbirleri için vazgeçilmeyecek birer pazar olduğunu vurguladı.

Alman hükümetinin otomotiv sektörüne herhangi bir yaptırım uygulayacağını düşünmediklerini ifade eden Kanca, şunları kaydetti:

"Böyle bir radikal uygulamayı gerektirecek durum ortada yok. Bugüne kadar sırf siyasi gerginlik var diye bir ülkeye yaptırım uygulamak anlamında benzer bir uygulama hatırlamıyorum. Ama böyle şeylerin konuşulmasının bile iş hayatına etkisi olur. Bu etki de kısa vadede ciddi bir sonuç yaratmaz. Zira Türk otomotiv sanayi olarak, müşterilerimizle uzun vadeli sözleşmelerimiz var. Almanya ile yaşanan gerilim, otomotiv sektörünü kısa vadede etkilemez. Alman müşterilerimizin, Türk tedarikçilerden kısa vadede parça alımını azaltması beklenmez ancak gerginliğin devamı, orta vadede iki ülkenin şirketlerinin de diğer taraf ile sözleşmelerini yenileyip yenilemeyeceğini gündeme getirir. Gerginlik ve karşılıklı ticari kısıtlamalar sadece Türkiye’ye de zarar vermez. Ülkeler arasındaki olumsuzluklardan her iki taraf da belli ölçüde etkilenir."