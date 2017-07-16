Taylandlı kadınlara fuhuş yaptıran Çinliler tutuklandı

Edinilen bilgiye göre, Çin uyruklu olduğu öğrenilen biri kadın 4 kişi yaklaşık 1 ay önce Çin lokantası açma gerekçesiyle Antalya merkez Muratpaşa ilçesine geldi. Buradan Tayland’ın başkenti Bangkok’ta yaşayan 4 kadınla iletişime geçen şüpheliler, Türkiye’deki otellerde masöz olarak iş bulduklarını belirtip, uçak biletlerini alarak Antalya’ya getirtti. Bu sırada ihbar üzerine çalışma başlatan Antalya Asayiş Ahlak Bürosu ekipleri, Çinli şüphelileri takibe aldı. Şüpheliler, Lara bölgesinde kiraladıkları bir eve Taylandlı kadınları yerleştirdi. Burada pasaportlarına el koyup kadınları odaya kilitleyen Çin uyruklu şüpheliler, iddialara göre kadınlara zorla fuhuş yaptırmak istedi. Bunun üzerine eve operasyon düzenleyen Ahlak Büro ekipleri, kadın mağdurları evden kurtarırken, Çinli şüphelileri de gözaltına aldı. Adliye sevk edilen şüphelilerden 3 erkek Çinli çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, yine şüphelilerden kadın Çinli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan mağdur olan Taylandlı kadınlar ise İl Göç İdaresine teslim edildi.