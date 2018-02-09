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Tayland'da özçekim merakı canına mal oldu

Bangkok'ta bir kadın, arkadaşıyla tren istasyonunda özçekim yapmak isterken karşıdan gelen trenin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

09 Şubat 2018 Cuma 10:52
Tayland'da özçekim merakı canına mal oldu

Yerel basındaki haberlere göre, 24 yaşındaki kadın, erkek arkadaşıyla Samsen istasyonunda raylara çıkarak bir trenin yakınında özçekim yapmaya çalıştı.

Bu arada alkollü iki arkadaş, raylarda özçekim yaparken karşıdan gelen treni fark etmedi. Trenin çarpması sonucu başından yaralanan kadın kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Kadının erkek arkadaşı da ağır şekilde yaralandı.

Son yılların modası haline gelen özçekim nedeniyle birçok kişi hayatını kaybetti.

Geçen yıl Hindistan'ın Karnataka eyaletinde üç genç yaklaşan trenle özçekim yapmak isterken trenin altında kalarak yaşamını yitirmişti.

Haber Tarihi: 09 Şubat 2018 Cuma 10:52
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