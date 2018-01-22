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Tayland'da bombalı saldırı: 3 ölü 18 yaralı

Tayland'ın güneyinde Yala kentinde bir pazar yerine düzenlenen bombalı saldırıda 3 kişi yaşamını yitirdi, 18 kişi yaralandı.

22 Ocak 2018 Pazartesi 10:02
Tayland'da bombalı saldırı: 3 ölü 18 yaralı

Emniyet yetkilisi Eakapong Rattanachai yaptığı açıklamada, Yala'da bir pazar yerinde motosiklete yerleştirilmiş bombanın patlatılması sonucu 3 kişinin hayatını kaybettiği ve 18 kişinin yaralandığını söyledi.

Eakapong, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını kaydetti.

Tayland'ın Müslümanların çoğunlukta olduğu güneyindeki Pattani, Yala, Narathiwat bölgeleriyle Songkhla'nın Malayca konuşulan beş yöresinde ilk kez 1980'lerin sonunda ortaya çıkan direniş hareketi 2004'te yeniden alevlenmişti. Bu bölgelerdeki şiddet olaylarında 2004'ten bu yana binlerce kişi hayatını kaybetti.

Haber Tarihi: 22 Ocak 2018 Pazartesi 10:02
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