Tayland Myanmarlı göçmen işçilere çalışma izni verecek

Tayland ve Myanmar hükümetlerinin, Tayland'da çalışan Myanmarlı göçmen işçilere resmi çalışma izni verilmesi konusunda anlaştığı bildirildi.

Vietnam haber ajansı VNA'daki habere göre, Myanmar Çalışma, Göç ve Nüfus Bakanı Thein Swe, Tayland Çalışma Bakanı Sirichai Distakul ile Myanmar'ın başkenti Naypidav'daki görüşmesinin ardından, Myanmarlı göçmen işçilerin Tayland'da yasal olarak çalışabilmesi için resmi izinlerin çıkarılması konusunda anlaşmaya vardıklarını açıkladı.

İki ülke yetkililerinin üzerinde anlaştığı geçiş prosedürüne göre, Myanmarlı işçiler 24 Temmuz-8 Ağustos arasında Tayland makamlarına pasaportlarını ibraz ederek yasal çalışma izni alabilecek. Ülkelerine geri dönemeyen pasaportsuz işçilere ise geçici kimlik kartları verilerek belgelerini ülkelerinden getirmelerine imkan tanınacak.

Tayland'da 23 Haziran'da yürürlüğe giren ve kayıt dışı çalıştığı tespit edilen göçmenlere 5 yıla kadar hapis cezası verilmesini öngören düzenleme sonrası 30 bine yakın Myanmarlı ve Kamboçyalı kaçak göçmen işçinin ülkeyi terk ettiği bildirilmişti.