Tayland kralını oyuncak tabancayla vurdular

Kral Vajiralongkorn'un bisiklet sürerken 13 ve 14 yaşlarındaki iki çocuğun ona oyuncaktabanca ile saldırdığı açıklandı.

"ÖĞRENCİLER TAYLAND KRALINA ATEŞ ETTİ"

Çocukların daha sonra kral araba sürerken de tabancalarını araca doğrulttukları belirtlidi.

Bild gazetesi haberi, "Öğrenciler, Tayland kralına ateş etti" başlığıyla duyurdu.

Alman Bild gazetesi, daha önce de Kral'ın için 'gizli memleketi' olarak isimlendirdiği Münih kentinde istediği gibi giyinmeyi tercih ettiğini yazmıştı.

Daha önce yayınlanan bir diğer fotoğrafta Kral, düşük belli pantolonu, atleti ve dövmeleriyle kameralara yakalanmıştı.

DAHA ÖNCE UÇAKTAN GÖBEĞİ AÇIK TİŞÖRTLE İNDİĞİ GÖRÜNTÜ ÇOK KONUŞULMUŞTU

Kral, Tayland Kraliyet Havayolları’nın uçağına binmeden önce önüne serilen kırmızı halıda yürümüş uçuş ekibi ve görevlileri selamlamıştı.

O dönem prens konumundaki Maha Vajiralongkorn, Münih havalimanında bu halde görüntülenince Tayland'da büyük eleştiri toplamıştı.