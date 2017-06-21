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Tayland kralını oyuncak tabancayla vurdular

Alman Bild gazetesi, Bavyera eyaletinde 13 ve 14 yaşındaki iki çocuğun 'oyuncak tabanca' ile Almanya'daki ikamet adresinde kalan Tayland Kralı Maha Vajiralongkorn'ı vurmaya çalıştığını yazdı. Polisin olayı soruşturduğu belirtilirken, kralın olaydan zarar görmediği belirtildi. Tayland Kralı Maha Vajiralongkorn'un yurtdışındaki zamanının büyük kısmını Almanya'da geçirdiği biliniyor.

21 Haziran 2017 Çarşamba 11:57
Tayland kralını oyuncak tabancayla vurdular

Kral Vajiralongkorn'un bisiklet sürerken 13 ve 14 yaşlarındaki iki çocuğun ona oyuncaktabanca ile saldırdığı açıklandı.

"ÖĞRENCİLER TAYLAND KRALINA ATEŞ ETTİ"

Çocukların daha sonra kral araba sürerken de tabancalarını araca doğrulttukları belirtlidi.

Bild gazetesi haberi, "Öğrenciler, Tayland kralına ateş etti" başlığıyla duyurdu.

Alman Bild gazetesi, daha önce de Kral'ın için 'gizli memleketi' olarak isimlendirdiği Münih kentinde istediği gibi giyinmeyi tercih ettiğini yazmıştı.

Daha önce yayınlanan bir diğer fotoğrafta Kral, düşük belli pantolonu, atleti ve dövmeleriyle kameralara yakalanmıştı.

DAHA ÖNCE UÇAKTAN GÖBEĞİ AÇIK TİŞÖRTLE İNDİĞİ GÖRÜNTÜ ÇOK KONUŞULMUŞTU

Kral, Tayland Kraliyet Havayolları’nın uçağına binmeden önce önüne serilen kırmızı halıda yürümüş uçuş ekibi ve görevlileri selamlamıştı.

O dönem prens konumundaki Maha Vajiralongkorn, Münih havalimanında bu halde görüntülenince Tayland'da büyük eleştiri toplamıştı.

 

 

Haber Tarihi: 21 Haziran 2017 Çarşamba 11:57
  1. tayland kralını vurdular! hem de oyuncak tabancayla...
  • çağlarçağlar4 sa önce
    önemli bir makamdaki lidere bak arkadaş kimse taylandı ciddiye almazki bu insanlar hakikaten yada bu insanlık nasıl bir yere gidiyor nekadar üzücü bu ne hal soytarıdanda beter..
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