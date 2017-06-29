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Tayini çıkan jandarma komutanına veda yemeği

Biga Kaymakamlığı, Elazığ Madenilçesine tayini çıkan İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Mehmet Emre Mengi için veda yemeği düzenlendi.

29 Haziran 2017 Perşembe 15:02
Tayini çıkan jandarma komutanına veda yemeği

Yemeğe, Biga Belediye Başkanı İsmail Işık, İlçe Emniyet Müdürü Onur Çalışkan, idare amirleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve basın mensupları katıldı.

Biga Kaymakamı Gökhan Görgülüarslan yemekte yaptığı konuşmada, Yüzbaşı Mengi ile 2 yıl çalışma fırsatı bulduklarını belirterek, " Memleketin çok çeşitli yerlerinde görevler yaparız, çok farklı yörelerin insanları ile bir araya geliriz. Burada da komutanım aslında bizlerden ayrılmıyor bu uzun yolculuğun çok farklı istasyonlarından bir tanesini bırakıp memleketimizin çok başka köşesinde çok daha güzel, çok daha iyi insanlarla karşılaşması ümidi ile aramızdan ayrılıp gönderiyoruz. Biga’ya 5 yıl hizmet etme şerefine ermiş bir kamu görevlisi arkadaşımıza başarılar diliyorum. Azmini, vatan millet sevgisini, fedakârlığını gördükten sonra başarı noktasında büyük temennilere ihtiyacı olmadığını gören bilen insanlardan biriyim. Kendisine teşekkür ederim" dedi.

Yüzbaşı Mengi de kendisi ve ailesi için verilen veda yemeği için teşekkürlerini iletti.

Haber Tarihi: 29 Haziran 2017 Perşembe 15:02
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