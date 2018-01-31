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Tavuskuşuyla uçağa binmek isteyince!

ABD’de kendisine ‘duygusal destek’ veren tavuskuşu ile uçağa binmek isteyen Ventiko adlı yolcunun bu talebi reddedildi.

31 Ocak 2018 Çarşamba 16:05
Tavuskuşuyla uçağa binmek isteyince!

United Airlines havayollarına ait yolcu uçağıyla ABD’nin New Jersey eyaletine bağlı Newark Havalimanı’ndan hareket etmek isteyen kadın yolcu, yanında tavuskuşunu da getirdi. Ancak tavuskuşunun havayolu şirketinin bagaj kurallarına aykırı olduğu belirtilerek yolcunun talebi reddedildi.

Ventiko, kendisine uçarken destek verdiğini öne sürdüğü tavuskuşu için koltuk satın almayı teklif etse de bu da şirket tarafından reddedildi. Tavuskuşu, diğer yolcuların şaşkın bakışları arasında havalimanında bekledi.

Belgeselcilik yapan Ventiko, tavuskuşu Dexter ile diğer yolcuların şaşkın bakışları arasında havalimanında bekledi.

Adı Dexter olduğu öğrenilen tavuskuşu, sosyal medya belgeselleri çeken sanatçı Ventiko tarafından kurtarılarak sahiplenildiği belirtildi.

Birçok havayolu şirketi, duygusal ya da psikolojik sorunlar yaşayan yolcuların hayvanlarıyla birlikte seyahat etmesine izin veriyor. Ancak şirketler, son yıllarda bu durumun istismar edildiğini belirterek bunu yapan yolcu sayısının arttığına dikkat çekiyor.

 

Haber Tarihi: 31 Ocak 2018 Çarşamba 16:05
  1. United Airlines havayolları
  2. Newark Havalimanı
  3. tavuskuşu
  4. havayolu şirketi
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