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Tavuk ürünleri satışı yapan işletmelere denetim yapıldı

Erzurum İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekiplerince, tavuk ürünleri satışı yapan işletmelere denetim yapıldı.

02 Ağustos 2017 Çarşamba 17:21
Tavuk ürünleri satışı yapan işletmelere denetim yapıldı

Son günlerde mevsim normallerinin üzerine çıkan hava sıcaklıklarından dolayı artan gıda kaynaklı hastalık vakalarına bağlı olarak il genelinde Erzurum İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekiplerince, halk sağlığının korunması ve tüketiciye güvenilir gıda ulaştırılabilmesi için koordineli denetimler yapıldı. Tavuk ürünleri satışı yapan işletmelere gerçekleştirilen 44 denetim neticesinde şoklu ve taze tüketime sunulan, son tüketim tarihi geçmiş tavuk ürünlerinin sirkeli su vb. işlemlerle beyazlatılarak etiketsiz olarak satışa sunulduğu, parçalama izni olmadan ve hijyenik olmayan koşullarda parçalanarak döner, etiketsiz tabaklı but, kanat gibi ürünler yapıldığı ve elde edilen bu ürünlerin tüketime sunulduğu yapılan denetimler neticesinde tespit edildi. Güvenilir olmayan bu gıdaların halk sağlığını tehdit etmesi sebebiyle 21 işletmeye mevzuata aykırı olarak üretim yapmaktan (izinsiz tavuk parçalama işlemi) ve etiketsiz ürün satışından dolayı idari yaptırım süreci başlatıldı.

Yapılan denetimlerde mevzuata uygun satış yapan 23 adet işletmeye memnuniyet bildirildiği ve bundan sonrada aralıksız şekilde denetimlerin devam edeceği belirtildi.

Haber Tarihi: 02 Ağustos 2017 Çarşamba 17:21
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