Tavuk pişirirken bunlara dikkat!

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Satın alırken ve pişirmeden önce

- Tavuk satın alırken ürünün markalı ve ambalajlı olmasına dikkat edilmelidir..

- Ürünün son tüketim tarihi mutlaka incelenmelidir.

- Ürünün soğuk zincirinin bozulmadığına ve saklama koşullarının uygun olup olmadığına dikkat edilmelidir.

- Yani; tavuğun soğukta muhafaza edilmediği/soğuk olmadığı hissedilirse alınmamalıdır. Bunun için soğutuculardaki sıcaklık göstergeleri kontrol edilebilir.

- Tavuğun tazeliğini ve soğukluğunu koruması için ürünün alışverişte en sona bırakılması uygun olur. Böylelikle alışveriş süresi boyunca sepette bekleyen tavuk eti soğukluğunu kaybetmez.

- Alışveriş sonrası eve gelindiğinde tavuk etini oda sıcaklığında bekletmeden buzdolabına kaldırılmalıdır.

- Satın alınan tavuk dondurulmuş ise ve hemen pişirilmeyecekse ambalajıyla birlikte derin dondurucuda (-18°C') 6 ay süreyle muhafaza edilebilir.

- Tavuk eğer buzdolabında çözündürülecekse yaklaşık 1 gün öncesinde derin dondurucudan çıkarılıp buzdolabına konulmalıdır. Hızlıca çözündürmek için mikrodalga fırın da kullanılabilir.

- Satın alınan ürün buzdolabında (0-4°C) son kullanma tarihine kadar saklanabilir.

- Çözündürülmüş tavuk tekrar dondurulmamalıdır.

- Tüketilmeyecek kısım çözündürmeden tekrar dondurucuya koyulmalıdır.

- Çiğ tavuğun pişirme hazırlığında ve sonrasında eller, mutfak tezgâhı, kesme tahtası, bıçaklar sabunlu suyla iyice yıkanmalıdır.

Haşlama

- Dondurulmuş tavuğu uygun koşullarda çözündürdükten sonra haşlamak iyi bir yöntemdir ve yemeğinizin daha lezzetli olmasını sağlar.

- Tavuk etinin tam pişmiş olması önemlidir. Önerilen süreye bağlı kalarak ve suyu berraklaşana kadar haşlanmalıdır.

- Bir tavuğun yeterince pişmiş olduğunu anlamanın en kesin yolu, bir gıda termometresi kullanmaktır. Termometre tavuğun eti yoğun ve dolgun yerine sokularak iç sıcaklık ölçülebilir. İç sıcaklığın 75-80°C olması gerekmektedir.

- Mutfak termometresi yoksa tavuğa çatal batırılarak pişip pişmediği anlaşılabilir. Çatal batırıldığında çıkan su berraksa tavuk pişmiş demektir.

- Emin olmak için bir parça tavuk eti tabağa alınıp kesilerek pişip pişmediği anlaşılabilir.

Fırında kızartma

- Tavuğun kendi yağının içinde pişmesi ve nemini koruması, dolayısıyla daha lezzetli olması için fırın poşeti içinde pişirmek daha uygundur.

- Eğer fırın poşeti kullanmadan tepsi içinde pişirmek tercih ediliyorsa, pişme esnasında tavuğun kendi yağının, tepsinin boş kısımlarında birikerek yanmaması/kurumaması için küçük bir tepsi kullanılmalıdır.

- Tavuğun nar gibi kızarması isteniyorsa, pişmeye yakın tavuk fırından çıkarılıp ağız tadına göre üzerine tereyağı ya da ballı su sürülerek tekrar fırına verilebilir.

- Fırında pişirilecek bütün tavuklar çeşitli tarifler kullanılarak gerekli sürelerde marine edilebilir ve böylece daha lezzetli sonuçlar elde edilebilir.

- Lezzetli sonuçlar elde etmek için bütün tavuğun içine soğan, sarımsak, limon, adaçayı, kekik, defne yaprağı, portakal gibi lezzet artırıcı malzemeler de konulabilir.

Pişirme sonrası

- Tavuk eti, piştikten sonra sofrada tüketilene kadar bir folyoya sarılırsa sıcaklığını, nemini ve yumuşaklığını korumak daha mümkün olur.

- Tavuk eti piştikten sonra hemen tüketilmeyecekse oda sıcaklığında çok fazla bekletmeden buzdolabında saklanmalıdır.

- Tavuk etini tükettikten sonra artan kısımları sonrasında ısıtırken nemini koruması için sarmak daha iyi sonuç verecektir.

- Tavuk piştikten sonra bir yere taşınacaksa sarılarak ısı yalıtımlı bir kaba konmalıdır ve kısa sürede tüketilmelidir.