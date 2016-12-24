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Tavuk dürümden bonzai çıktı!

Sivas'ta çöp konteynerine atılan tavuk dürümün içinde bonzai ve uyuşturucu hap ele geçirildi.

Tavuk dürümden bonzai çıktı!
Eklenme: 24 Aralık 2016, 21:53
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İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şubesi ekipleri, İstanbul'dan Sivas'a otobüsle yolculuk yapan E.A'nın uyuşturucu bulundurduğu ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Polis, Sivas Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde yolculuk yaptığı aracın muavinine, otobüsteki çöplerin nereye boşaltıldığını soran ve şüpheli hareketlerde bulunan E.A'yı takibe aldı. Bir süre sonra yolcu otobüsünün çöplerini döktüğü konteynere yönelen ve buradan içinde uyuşturucu bulunan tavuk dürümü çıkaran E.A, suçüstü yakalandı. Tavuk dürümün içinde 16 gram bonzai ve 6 ectasy hap ele geçirildi. E.A'nın, takip edildiğini anlayınca kent merkezi yakınlarındaki polis kontrol noktasında içinde bonzai ve uyuşturucu hap bulunan tavuk dürümü, otobüsteki çöp kutusuna attığı belirlendi. Zanlı, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

 

 
EtiketlerTavuk dürüm
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