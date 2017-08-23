Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Tavuk dönerindeki büyük tehlike!

Gıda Mühendisleri Odası şube başkanı Şehmus Alparslan, özellikle yazın tüketilen ve dışarıda satılan yiyecekler hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

23 Ağustos 2017 Çarşamba 09:26
Tavuk dönerindeki büyük tehlike!

Gıda Mühendisleri Odası şube başkanı Şehmus Alparslan, sıcaklıkların artmasıyla birlikte özellikle protein içeren gıdalarda mikroorganizmaların daha hızlı geliştiğini ve zehirlenmelere neden olduğunu vurguladı. 

Semt pazarlarında yaş meyve ve sebze hariç açıkta satılan, temizlenmesi mümkün olmayan yufka, yumurta, peynir, çökelek, baharat ürünlerinin tüketilmemesi gerektiğine vurgu yapan Alparslan, bu ürünlerin toz kapmayacak, sıcakta bozulmayacak şekilde soğutmalı ortamlarda bulundurulması gerektiğine önemle vurgu yaptı.

Tavuk dönerdeki tehlike!

Uygun şartlarda üretilip satılmayan tavuk dönerin zehirlenmelere neden olabileceğinin ve güvenilmeyen işletmelerde tüketilmemesi gerektiğinin altını çizen Alparslan, şunları söyledi:

"Bu olumsuzlukların ortaya çıkmasında devletin denetim mekanizması ayrıca çalışıyordur ama tüketicilerin de alışkanlıkları konusunda üzerine düşeni yapması gerek.

Dışarıda satılan ürünleri tüketmediğimizde işletmeciler zaten bizim doğrumuzu uygulamak zorunda kalacaklar. Ama biz dışarıda satılan ürünü tercih edersek, dışarıda daha çok satış olacaktır ve bu denetim mekanizmasının önleyebileceği bir durum olmaktan çıkar." Dedi.

Haber Tarihi: 23 Ağustos 2017 Çarşamba 09:26
  1. tavuk döner
  2. SAĞLIK Haberleri
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kırklareli’de ’Polis ve savcıyız’ diye tanıtıp 10 bin TL dolandırdılar
    1. Kırklareli’de ’Polis ve savcıyız’ diye..
    2. Marmaris'te turizmcilerin yüzü..
    3. Adana'da otomobil ve hafif ticari araç..
    4. Görevden alınır alınmaz ülkeden ayrıldı
    5. Barcelona'nın sosyal medya hesapları..
    6. Korku dolu anlar... Tam 3 saat sürdü
    7. Çeyrek altın ne kadar oldu?
    8. Cuntanın listesi Darbeci FETÖ yalanını..
    9. Başbakan Yardımcısı Işık'tan önemli..
    10. Eski başdanışmanın ByLock konuşmaları..
    11. Balıkçılar sezonu birkaç gün gecikmeli..
    12. Diyarbakır'da bir terörist enselendi
    13. İstanbul Kağıthane'de park halindeki..
    14. Merkel kalabalığın arasında kayboldu!..
    15. İstanbul'un bazı bölgelerinde sis..
    16. O iki ülke ajanlarından Adil Öksüz..
    17. Webo'nun yeni adresi açıklandı
    18. Başbakan Yıldırım ilk kez gitti, 4..
    19. "Türkiye hazır beton üretiminde Avrupa..
    20. Amerika sinyal verdi ama! Kim, iki..
    Gürsel Tekin'den Kılıçdaroğlu tehditi!
    Gürsel Tekin'den Kılıçdaroğlu tehditi!
    Barzani: Hayatımın en büyük yanlışıydı
    Barzani: Hayatımın en büyük yanlışıydı
    Artık kaçıyor… Cephe yarıldı! İçeri girdiler...
    Artık kaçıyor… Cephe yarıldı! İçeri girdiler...
    Dünyada flaş haber… Ağır saldırı başladı! ABD topçusu vurdu
    Dünyada flaş haber… Ağır saldırı başladı! ABD topçusu vurdu