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Tavuk dönerden zehirlendiler! Tam 9 futbolcu...

Borussia Dortmund'da Nuri Şahin ve Ömer Toprak’ın da aralarında olduğu 9 futbolcu zehirlendi.

11 Ocak 2018 Perşembe 15:28
Tavuk dönerden zehirlendiler! Tam 9 futbolcu...

Borussia Dortmund’un İspanya kampının son günü tatsız bir sürprize neden oldu. Alman ekibinin bir çok yıldız ismi yedikleri yemekten zehirlendi.

Dokuz futbolcu mağdur

Nuri Şahin ve Ömer Toprak’ın da aralarında olduğu oyuncuların tamamının tavuk döner yedikleri ve ardından hastalandıkları bildirildi. Tavuk döner yemeyen futbolcuların herhangi bir sıkıntı yaşamadıkları belirtildi.

Bağırsak-mide iltihabı

Derhal tedaviye alınan futbolcular için mide-bağırsak iltihabı teşhisi konuldu. Futbolcuların durumunun düzelme eğiliminde olduğu, Bundesliga’da ikinci yarının ilk maçında pazar günü karşı karşıya gelecekleri Wolfsburg karşılaşmasına kadar iyileşecekleri kaydedildi.

Alman ekibinde tavuk dönerden zehirlenen futbolcuların isimleri şöyle:

Nuri Şahin, Ömer Toprak, Roman Bürki, Roman Weidenfeller, Marc Bartra, Andre Schürrle, Christian Pulisic, Jacob Bruun Larsen, Dominik Reimann.

Sezonun ilk yarısını Bayern Münih ve Schalke’nin ardında üçüncü sırada tamamlayan Borussia Dortmund’un 28 puanı bulunuyor.

Haber Tarihi: 11 Ocak 2018 Perşembe 15:28
  1. Nuri Şahin
  2. Ömer Toprak
  3. Roman Bürki
  4. Roman Weidenfeller
  5. Marc Bartra
  6. Andre Schürrle
  7. Christian Pulisic
  8. Jacob Bruun Larsen
  9. Dominik Reimann.
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