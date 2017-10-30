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Tavuk dönerde lohusa şerbeti uyanıklığı

Et fiyatlarının 50 liraya ulaşması sahtekarları da harekete geçirdi.

30 Ekim 2017 Pazartesi 10:21
Tavuk dönerde lohusa şerbeti uyanıklığı

Bazı restaurant ve döner kafeleri, soya kıymasını ve tavuk etini lohusa şekeri ile renklendirip ‘et döner’ diye satmaya başladı. Bu tür sahtekarlıkların son dönemde arttığını belirten Memnun Döner yöneticilerinden Ercan Çiftçi “Son 2 yıldır dönerdeki sahtecilik tavan yaptı. Halk bilmiyor. Ama 7-8 TL’ye et döner satmak mümkün değil. Ucuz olarak satılan dönerin içerisinde ne ararsan var” dedi. Çiftçi “Sahte dönerin içinde hayvanların iç organları, bağırsak, hayvan tırnağı, tavuk kırıntılarından soya kıymasına kadar herşey var. Elde edilen bu et denilmeyecek maddeye lohusa şekeri ile et rengi veriyorlar. Ucuz etin döneri olmaz. Bu tür sahteciliklerin cezasını halk, sağlığıyla ödemesin” uyarısında bulundu. Çiftçi,  denetimlerin sıkı olduğunu ancak halkın da bilinçli olarak ucuz satılan dönerleri sorgulaması gerektiğini belirtti. Çiftçi, kendilerinin 25 yıldır Durum Et Lokantası olarak birçok yerde hizmet verdiklerini belirterek son olarak 5 milyon lira yatırımla Memnun Döner markasının ilk restaurantını açtıklarını anlattı. 

Haber Tarihi: 30 Ekim 2017 Pazartesi 10:21
  1. tavuk döner
  2. et döner

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