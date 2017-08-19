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Tavşanlı’da trafik kazası: 3 yaralı

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde 2 kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Kaza, Tavşanlı-Kütahya karayolu 6. Kilometresinde meydana geldi.

19 Ağustos 2017 Cumartesi 17:44
Tavşanlı’da trafik kazası: 3 yaralı

Kütahya’dan Tavşanlı istikametine gitmekte olan Nihat Usluer (48) idaresindeki 26 YE 567 plakalı kamyonet ile Mustafa Kaya (35) yönetimindeki34 TP 7007 plakalı park halindeki karayollarına ait kamyonete arkadan çarptı.

Kazada, sürücüler Mustafa Kaya, Nihat Usluer ile aynı araçta bulunan Salahattin Aşık (58) yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servisi ekipleri tarafından Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi’ne götürüldü. (Tİ - EFE)

Haber Tarihi: 19 Ağustos 2017 Cumartesi 17:44
  1. Kütahya
  2. Tavşanlı
  3. Mustafa Kaya
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