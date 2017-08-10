Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Tavşanlı’da trafik kazası: 1 yaralı

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde, dikkatsizlik ve tedbirsizlik sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Kaza, Tavşanlı-Kütahya Karayolu Çobanköy Mevkiinde meydana geldi.

10 Ağustos 2017 Perşembe 19:37
Tavşanlı’da trafik kazası: 1 yaralı

Süleyman Kösen idaresindeki 43 FL 206 plakalı otomobil, yoldan çıkarak devrildi. Kazada, sürücü Süleyman Kösem ağır şekilde yaralandı.

Kösem, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesine götürülerek tedavi altına alındı. (Tİ-EFE)

Haber Tarihi: 10 Ağustos 2017 Perşembe 19:37
  1. Kütahya
  2. Tavşanlı
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İdlib'de Memurların sigara içmesi yasaklandı
    1. İdlib'de Memurların sigara içmesi..
    2. FETÖ, o ülkede çok güçlü
    3. Yerli otomobilde müthiş gelişme! Pazar..
    4. Kent savaş'dan önceki haline geliyor
    5. İslam'la alakaları yok, dua bile..
    6. ABD'den sınırlarımızda askeri..
    7. Suriyeli Mülteciler o bölgeye..
    8. Türkiye'deki UNESCO Dünya Kültür Miras..
    9. Halep'e operasyon... çok sayıda ölü..
    10. TSK ve Muhaliflerden Peçe kararı
    11. Terör örgütü PKK gazeteciyi kaçırdı
    12. AK Parti Bilecik İl Yönetim Kurulu..
    13. Fatih Mahallesi 20 yıl sonra yeni..
    14. Gölbaşı ilçesi oya ağaçlarıyla daha..
    15. PKK'yı koruyan ABD araçlarına saldırı
    16. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Malatya mitingi
    17. Sakarya’daki motosikletli gasp..
    18. Samsat’taki İmam hatip okulunda eğitim..
    19. Elazığ’da 4 kilo 850 gram esrar ele..
    20. KKTC Tıp Öğrenci Birliği, Dünya Tıp..
    Müftü nikahına destek verdi diye Cumhuriyet'ten kovuldu
    Müftü nikahına destek verdi diye Cumhuriyet'ten kovuldu
    Ünlü şarkıcıdan büyük utanmazlık!
    Ünlü şarkıcıdan büyük utanmazlık!
    Adil Öksüz'ün nerede olduğu ortaya çıktı!
    Adil Öksüz'ün nerede olduğu ortaya çıktı!
    Elinde paralarla geldi: Ben züğürt ağa değilim!
    Elinde paralarla geldi: Ben züğürt ağa değilim!