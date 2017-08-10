Tavşanlı’da trafik kazası: 1 yaralı
Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde, dikkatsizlik ve tedbirsizlik sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Kaza, Tavşanlı-Kütahya Karayolu Çobanköy Mevkiinde meydana geldi.10 Ağustos 2017 Perşembe 19:37
Süleyman Kösen idaresindeki 43 FL 206 plakalı otomobil, yoldan çıkarak devrildi. Kazada, sürücü Süleyman Kösem ağır şekilde yaralandı.
Kösem, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesine götürülerek tedavi altına alındı. (Tİ-EFE)