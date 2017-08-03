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Tavşanlı’da kurbanlık boğa sahibini yaraladı

Kütahya’nın tavşanlı ilçesinde kurbanlık boğa sahibini boyruz darbesiyle yaraladı.

03 Ağustos 2017 Perşembe 11:46
Tavşanlı’da kurbanlık boğa sahibini yaraladı

Alınan bilgiye göre, Yıldırım Beyazıt mahallesinde kurbanlık için aldığı boğasını otlatmak için mahallesindeki otluk alana çıkartan Fatma Çömez, (77) dananın huysuzlaşmasından kendisini yaraladığını söyledi.

Fatma Çömez, 112 acil ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralı Fatma Çömez’in hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Kaçan boğa da komşuları tarafından sakinleştirilip yerine bağlandı.(Tİ - EFE)

Haber Tarihi: 03 Ağustos 2017 Perşembe 11:46
  1. Kütahya
  2. Tavşanlı
  3. Yıldırım Beyazıt
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