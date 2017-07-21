Tavşanlı Mescid-i Aksa için birlik oldu

Arif Ağa Camiinde Cuma namazı sonrası avluda toplanan Sivil Toplum Kuruluşları temsilcileri ve üyeleri Filistin halkına yapılan zulmü protesto etti.

Tavşanlı Gönüllü Sivil Toplum Kuruluşları adına basın açıklamasını Tavşanlı Önder Şube Başkanı Hüseyin Özkan yaptı.

Özkan açıklamasında şunlara yer verdi: “Terör devleti İsrail, Müslümanlara yönelik saldırı ve kışkırtmalarına sitemli bir şekilde devam ediyor. Yahudi takviminde yılbaşı kabul edilen Roş Aşana bahanesiyle, beş gündür Mescid-iAksa’ya yönelik yapılan işgal ve saldırılar, Filistin topraklarını Müslümanlardan arındırma politikalarının bir parçasıdır. Siyonist İsrail, her zaman olduğu gibi uluslararası anlaşmaları hiçe saymaktadır. Mescid-i Aksa bir İslam mabedidir. Buna rağmen terör devleti İsrail, Mescid-i Aksa’yı belirli zamanlarda Yahudilere tahsis etmek istemektedir. 3e karşı sessiz kalmamak müslümanlar olarak asli vazifemizdir "(Tİ - EFE)